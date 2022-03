¿Francia Márquez iría por la Alcaldía de Bogotá?

Francia Márquez se convirtió en la mujer más nombrada de Colombia el pasado domingo 13 marzo, tras revelarse los resultados de las consultas interpartidistas, donde obtuvo el segundo lugar como candidata del Pacto Histórico, la coalición más votada del país.

El país está a la espera de saber cuál será la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, pues se conocía que la coalición había pactado que quien ocupara el segundo lugar en la consulta sería el compañero de la cabeza del Pacto Histórico.

Sin embargo, Francia Márquez se pronunció al respecto:

“Yo no sé, no soy una mujer de cálculos políticos y con todos los que me apoyaron nos vamos a reunir para tomar la decisión que sigue”.