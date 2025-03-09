Asesinan a tiros y a sangre fría a abogado de la Alcaldía de Cartago

Las autoridades confirmaron en las últimas horas el crimen de un contratista de la Alcaldía de Cartago. Sería el segundo funcionario que es asesinado en menos de dos semanas.

En el más reciente caso, la víctima fue identificada como Cristian David Manco Rivera, quien, se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon indiscriminadamente.

El cuerpo del abogado quedó frente a la catedral del municipio en la que su madre sirve de manera voluntaria.

Lo que se sabe del asesinato de abogado de la Alcaldía de Cartago

De acuerdo con la brigadier general, Sandra Rodríguez, comandante de la Policía de Valle del Cauca, "el 1 de septiembre en el municipio de Cartago, siendo las 9:00 de la noche, se presenta el homicidio de un abogado, identificado como Cristian Manco".

Se conoció que el abogado terminaba de hacer ejercicios y regresaba a su casa cuando fue sorprendido por los sicarios que le dispararon hasta acabar con su vida.

Las actividades de policía judicial han permitido hacer el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con el fin de identificar a los dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que serían los responsables de este suceso.

RELACIONADO Alcalde de Cartago reveló cómo fue el atentado armado en su contra que dejó un herido

Abogado es el segundo funcionario asesinado en menos de dos semanas

El abogado Cristian Manco es el segundo funcionario de la Alcaldía de Cartago asesinado en menos de 15 dias.

El pasado 29 de agosto fue asesinado, también en un ataque armado Humberto Fajardo, de 53 años, cuyo crimen ocurrió en el sector de El Dinde.

El hombre fue atacado a disparos en plena carretera, donde se movilizaban en su vehículo.