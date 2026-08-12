Historias detrás de las víctimas que dejó el terremoto: así fue la búsqueda del papá de José Fernando Patiño

Darío Patiño Rivera, padre del periodista José Fernando Patiño, falleció durante el colapso de un edificio tras el terremoto del 10 de agosto.

RELACIONADO Estas son las entidades bancarias que no prestarán sus servicios tras terremoto en Colombia

El periodista pasó de cubrir la noticia a convertirse en protagonista de una de las historias más dolorosas que ha dejado la tragedia.

Darío Patiño murió tras el colapso del edificio Torres del Limonar

“Muchos dirán que tienen al mejor padre, pero estoy seguro de que si te conocieran no les quedaría duda de que siempre se puede ser mejor. Eres y siempre serás mi mayor inspiración y mi lugar seguro”, con este mensaje, José Fernando describió a su papá en un post publicado en sus redes en enero de 2025.

Luego de conocer que el edificio en el que Darío vivía colapsó, el periodista emprendió una desesperada búsqueda para encontrarlo con vida. A las autoridades y medios de comunicación les proporcionó las características de su padre, siendo un lunar en la axila izquierda el detalle clave.

Con el paso de las horas, José Fernando mantuvo la esperanza de encontrar a su padre con vida. Incluso creyó por momentos que otro Darío Patiño registrado en las listas de las clínicas podría ser su papá. Sin embargo, la confirmación de su fallecimiento llegó en la noche del martes 11 de agosto.

¿Cuántas víctimas deja la tragedia?

El edificio siniestrado también albergaba a otras víctimas, entre ellas Diana Marcela Troncoso, cuyo caso tuvo un desenlace diferente. Ella también había quedado atrapada en el edificio Torres del Limonar y el cuerpo de bomberos la pudo sacar con vida.

RELACIONADO Este es el edificio donde se concentra la mayor cantidad de desaparecidos en Cali

Con corte al 11 de agosto, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) dio a conocer el balance más reciente: el terremoto de magnitud 7.4 dejó hasta ese momento 188 víctimas mortales, 2.595 heridos y 243 edificios colapsados.

Puntualmente para Cali, los números muestran que ha sido la ciudad con mayores afectaciones, dado que se han registrado 95 fallecidos, casi mil heridos y 180 desaparecidos.