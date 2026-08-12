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Chocoano reportado como desaparecido estuvo trabajando en rescatar a su esposa

Aunque con varias fracturas y conmoción cerebral, la mujer fue rescatada y enviada a un centro médico en Medellín.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
12:54 p. m.
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Aunque los habitantes de una pequeña comunidad en Quibdó reportaron como desaparecido a Dison González, tras el sismo de magnitud 7,4, registrado en el departamento del Chocó, él estuvo tratando de rescatar a su esposa, que quedó atrapada bajo los escombros del edificio en el que vivían.

Cuando empezó el movimiento, ambos se encontraban en la última planta de la construcción y, al ver cómo se caía a pedazos, supieron que no llegarían a la entrada:

“Ya no hubo más opción de nada. Yo me quedé esperando el golpe y, de la nada, vi como el techo se abría”, recordó Dison, en conversaciones con Noticias RCN.

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Un golpe de suerte y una comunidad unida:

Cuando el movimiento, catalogado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como el más potente de los últimos diez años, terminó, el joven chocoano de 32 años logró llegar a la calle por el edificio vecino y pidió ayuda a la comunidad para encontrar a su esposa: Yudiber Largacha, a quien le había perdido el rastro:

“Ya está mejor, gracias a Dios. De no ser por la gente que me encontré a la salida, que me ayudaron, habría muerto, porque tuvieron que buscar cincel para sacarla y ponerle oxígeno. Ella estuvo prácticamente… pero ya está fuera de peligro, gracias a Dios”.

Aunque con múltiples fracturas y una conmoción cerebral, Yudiber fue trasladada de urgencia a un hospital en Medellín. Mientras, Dison trata de recuperar los equipos que, como productor musical, necesita de entre las ruinas.

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Otras cuatro personas reportadas como desaparecidas nunca llegaron a dormir a su edificio:

El miércoles 12 de agosto, los organismos de rescate dieron por terminada la etapa de búsqueda en un edificio que colapsó en Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el que se presumía estaban cuatro personas: una mujer de 56 años, otra de 31 y sus dos hijos, de 2 y 6 años.

Las autoridades determinaron que el domingo no llegaron a dormir a su edificio; con lo que lograron sobrevivir a la tragedia.

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