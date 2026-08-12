Se reportaron nuevos temblores en Colombia: estos han sido los movimientos telúricos de hoy 12 de agosto de 2026

Este 12 de agosto, con corte hasta las 12:40 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado más de 10 temblores.

¿Cuáles han sido los municipios? ¿Qué profundidades han tenido? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 12 de agosto de 2026

12:30 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 40 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 44 de Restrepo (Valle del Cauca).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 12 de agosto de 2026?

12:32 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 14 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

1:15 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 53 kilómetros.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 38 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 39 de Restrepo (Valle del Cauca).

1:40 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 53 kilómetros.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 41 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 45 de Restrepo (Valle del Cauca).

1:53 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 24 de Nóvita (Chocó) y a 31 de El Cairo (Valle del Cauca).

2:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

2:53 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 40 de Calima (Valle del Cauca) y a 45 de Restrepo (Valle del Cauca).

4:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

4:20 a.m.

Epicentro: Aracataca, Magdalena.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Zona Bananera (Magdalena), a 40 de Aracataca (Magdalena) y a 45 de Fundación (Magdalena).

7:08 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 61 de El Dovio (Valle del Cauca).

7:09 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 27 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 29 de Nóvita (Chocó).

7:47 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 54 kilómetros.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 36 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 40 de Restrepo (Valle del Cauca).

8:01 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Betulia (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Piedecuesta (Santander).

8:59 a.m.

Epicentro: Gachalá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Gachalá (Cundinamarca), a 18 de Ubalá (Cundinamarca) y a 22 de Medina (Cundinamarca).