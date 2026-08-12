Afectaciones en Buenaventura por el terremoto: 12 fallecidos y miles de viviendas afectadas

Buenaventura enfrenta una crisis humanitaria tras el terremoto que dejó en el distrito un saldo de 12 personas fallecidas y miles de afectaciones en viviendas.

Diana Vanessa Cabrera, jefa de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres de la alcaldía, reveló cifras alarmantes que evidencian la magnitud de la tragedia en el principal puerto del Pacífico.

¿Cuántas víctimas se registran en Buenaventura?

Según el reporte oficial, se registran 3.956 afectaciones en infraestructura, de las cuales 540 viviendas presentan pérdida total y 2.833 sufrieron pérdida parcial.

La administración distrital bajo la dirección de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez, habilitó 52 albergues para atender a las familias damnificadas. En estos espacios se proporcionan kits de cocina y alimento, colchonetas, sábanas y tres comidas diarias, además de acompañamiento psicosocial.

Un dato no menor es que la capacidad está desbordada. “Necesitamos apoyo en maquinaria amarilla, necesitamos apoyo en alimentación porque no nos damos abasto”, afirmó Cabrera, quien también solicitó ingenieros y arquitectos especializados en estructura para evaluar viviendas en riesgo de colapso.

La situación se complica especialmente con edificaciones de tres, cuatro, cinco y seis pisos que, aunque no han colapsado, presentan riesgo inminente y podrían requerir demolición controlada para evitar mayores tragedias.

El mensaje al gobierno nacional

Hasta el momento, la Gobernación del Valle del Cauca ha enviado equipos especializados en medicina, psicología, sociología y búsqueda y rescate. El distrito ya declaró calamidad pública y remitió el decreto a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos.

Las vías de acceso a Buenaventura permanecen viables, aunque con congestión debido a derrumbes que ya fueron removidos. La funcionaria indicó que, tanto por vía terrestre como aérea, a través del aeropuerto Gerardo Tobar López, pueden llegar las ayudas humanitarias.

La crisis no se limita al casco urbano. La zona rural, tanto marítima como carreteable, también registra afectaciones que requieren atención especial con lanchas y camiones para el desplazamiento de equipos de ayuda.

En un llamado directo al presidente de la República, Cabrera expresó: “Quiero decirle al presidente que Buenaventura lo necesita, que es el primer puerto de Colombia. Este sismo natural nos ha afectado totalmente, pero hay una población que quiere que el presidente llegue a territorio”.

Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el sismo ha afectado 388 municipios en todo el país, convirtiendo está en una de las emergencias naturales más extensas que enfrenta Colombia en los últimos años.