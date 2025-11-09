CANAL RCN
Colombia Video

Así fue la llegada del primer tren del metro de Bogotá a la ciudad

La Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al Patio Taller en Bosa luego de seis días de viaje desde Cartagena.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
07:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los primeros vagones del metro de Bogotá llegaron a la capital colombiana este jueves sobre la 1:34 de la madrugada luego de un largo viaje de más de 1.200 kilómetros por tierra desde el puerto de Cartagena.

Metro de Bogotá: así es la operación en el patio taller de Bosa, clave en la megaobra
RELACIONADO

Metro de Bogotá: así es la operación en el patio taller de Bosa, clave en la megaobra

El traslado del primer tren de la Línea 1 inició el jueves 5 de septiembre a las 4:10 de la mañana y contó con el acompañamiento del Ejército Nacional, la Policía y la Naval.

El Metro de Bogotá llegó al puerto de Cartagena el 2 de septiembre tras un recorrido marítimo de 30 días y más de 17.000 kilómetros desde Qingdao, China.

Metro de Bogotá aclara la polémica detrás de las grandes columnas en estaciones de Transmilenio
RELACIONADO

Metro de Bogotá aclara la polémica detrás de las grandes columnas en estaciones de Transmilenio

La Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al Patio Taller en Bosa

Los vagones del Metro de Bogotá llegaron al Patio Taller ubicado en la Localidad de Bosa, al suroccidente de la ciudad, lugar en el que iniciarán las pruebas de alistamiento, estáticas y dinámicas necesarias para el comienzo de las operaciones de la Línea 1 del Metro en el primer semestre de 2028.

Los vagones recorrieron Siberia, Mosquera, la Calle 13, Guayacanes y finalmente, la localidad de Bosa. Algunos habitantes de estas zonas de la capital colombiana salieron de sus casas para observar por primera vez los vagones del Metro de Bogotá.

¿Cuándo llega el segundo tren del Metro de Bogotá?

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, confirmó que el segundo tren ya salió de Qingdao y se espera que llegue a Cartagena en menos de un mes para su posterior traslado a Bogotá.

Según el gerente del Metro, en agosto lograron un avance del 2.52% en un solo mes, la cifra más alta en la historia de ejecución. A finales de 2025 esperan superar en 70% de avance acumulado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolívar

Crisis humanitaria se agrava en el Bolívar: 620 desplazados llegan a Arenal por amenazas del ELN

Fuerzas Militares

Inspector general de las Fuerzas Militares fue retirado de su cargo por presuntos nexos con narcotraficantes

Bogotá

Condenan a peluquera responsable de la muerte de una mujer durante cirugía estética en Bogotá

Otras Noticias

Turismo

Calendario 2026 en Colombia: confirman más días festivos y puentes para los trabajadores

En 2026 los colombianos tendrán más días festivos y puentes que en años anteriores. Conozca cómo quedará el calendario oficial de descanso.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Este jueves 11 de septiembre, es un día para escuchar la intuición, abrirse a nuevas oportunidades y fortalecer los lazos.

Donald Trump

Donald Trump condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista y reconocido líder

Millonarios

Leo Castro confirmó que aún no ha renovado contrato con Millonarios: así reaccionó Hernán Torres

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos