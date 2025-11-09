Así fue la llegada del primer tren del metro de Bogotá a la ciudad

Los primeros vagones del metro de Bogotá llegaron a la capital colombiana este jueves sobre la 1:34 de la madrugada luego de un largo viaje de más de 1.200 kilómetros por tierra desde el puerto de Cartagena.

El traslado del primer tren de la Línea 1 inició el jueves 5 de septiembre a las 4:10 de la mañana y contó con el acompañamiento del Ejército Nacional, la Policía y la Naval.

El Metro de Bogotá llegó al puerto de Cartagena el 2 de septiembre tras un recorrido marítimo de 30 días y más de 17.000 kilómetros desde Qingdao, China.

RELACIONADO Metro de Bogotá aclara la polémica detrás de las grandes columnas en estaciones de Transmilenio

La Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al Patio Taller en Bosa

Los vagones del Metro de Bogotá llegaron al Patio Taller ubicado en la Localidad de Bosa, al suroccidente de la ciudad, lugar en el que iniciarán las pruebas de alistamiento, estáticas y dinámicas necesarias para el comienzo de las operaciones de la Línea 1 del Metro en el primer semestre de 2028.

Los vagones recorrieron Siberia, Mosquera, la Calle 13, Guayacanes y finalmente, la localidad de Bosa. Algunos habitantes de estas zonas de la capital colombiana salieron de sus casas para observar por primera vez los vagones del Metro de Bogotá.

¿Cuándo llega el segundo tren del Metro de Bogotá?

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, confirmó que el segundo tren ya salió de Qingdao y se espera que llegue a Cartagena en menos de un mes para su posterior traslado a Bogotá.

Según el gerente del Metro, en agosto lograron un avance del 2.52% en un solo mes, la cifra más alta en la historia de ejecución. A finales de 2025 esperan superar en 70% de avance acumulado.