“Este proceso nació torcido”: Roy Barreras sobre elección a contralor

Uno de los temas que mueven la agenda dentro del Congreso de la República es la elección a contralor que, en las más recientes semanas, ha tenido bastantes polémicas.

Esto como consecuencia de que algunos congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Roy Barreras, pretenden rehacer la lista de aspirantes al cargo luego de que previamente ya se había realizado dicha modificación.

Sin embargo, durante la tarde de este jueves, se llevará a cabo una cita para elegir a los candidatos finales. Cabe mencionar que los partidos de La U, Liberal, Cambio Radical y Conservador confirmaron su apoyo a María Fernanda Rangel como candidata a la Contraloría.

¿En qué va la elección a contralor?

Días atrás se confirmó la creación de una nueva comisión accidental que buscaría rehacer el listado de aspirantes. Pero varios de los integrantes de esta comisión presentaron su renuncia antes de la citación de este 4 de agosto y según Barreras, ya fueron reemplazados.

“En ninguna parte de la ley ni de la constitución dice que el miedo es un motivo para dejar de trabajar”, señaló el presidente del Senado, quien, además, advirtió que, de no asistir a la comisión, acudirían a medidas extraordinarias.

“Esas medidas son medidas que no corresponden a la mesa directiva sino a los entes disciplinarios, a las comisiones de ética, a la Procuraduría, a los jueces si los demandan, es decir, habría un debate muy individual sobre qué pasa con quien no cumple con su deber”, añadió Barreras.

Noticias RCN consultó a varios abogados para conocer su opinión frente al rifirrafe que hay detrás de este proceso.

Según el abogado Francisco Bernate, “los integrantes de la comisión que no estén conformes tienen todo el derecho de retirarse de esta comisión. Este tipo de pronunciamientos de inadmitir, de decir que nadie puede renunciar a un cargo pues no son propios de una democracia, por su puesto nadie está obligado a estar dónde no quiere estar”.

Entretanto, Ariel Ávila aseguró que “se tendría que reunir una nueva comisión y lo que se pide ahí es que no se incluya a nadie en la lista y que sobre los que ya están escojamos, pero esta señora Rangel es la más cuestionada, es la candidata de Pipe Córdoba”.

Desde el Congreso han reconocido que esta accidental elección venía con turbulencias desde el principio.

“Árbol que nace torcido es difícil de enderezar y este árbol de este proceso nació torcido o inclinado por la premura de la mesa directiva anterior”, agregó Roy Barreras.

Se espera que durante la tarde de este jueves inicien las entrevistas de los aspirantes a contralor.

