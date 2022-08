Roy Barreras perdió su primer pulso en la batalla por la Contraloría

Este miércoles 8 de agosto los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U, anunciaron que su candidata al cargo de la Contraloría es María Fernanda Rangel, quien es contralora delegada y fue también asesora de Juan Fernando Cristo, cuando este fue presidente del Senado.

Con esa decisión, el presidente electo y el senador Roy Barreras pierden su primer gran pulso en la relación con el legislativo. Aun si Julio César Cárdenas pudiese ingresar a la lista, a este no le alcanzarían los votos del Pacto Histórico y los verdes para hacerse con el cargo. Lo que significa que la contralora virtual es Rangel, cercana al actual contralor, Felipe Córdoba, y a buena parte de los partidos tradicionales con quienes hizo un intenso lobby en los últimos días. Por ejemplo, el 20 de julio se presentó formalmente con la bancada del Partido Liberal.

Tras el anuncio de los partidos, el senador Barreras publicó dos trinos pidiéndole a los congresistas que hacen parte de la nueva Comisión que asistan mañana para escoger a los 10 nuevos candidatos, lo que permitiría que Cárdenas ingresara al filtro. Este último tiene una maestría en la Universidad Externado y fue funcionario de la Alcaldía de Bogotá mientras que Petro fue alcalde.

Al principio, se creía que Rangel era cercana a Roy Barreras, según denunció el senador Gustavo Bolívar. Pero de un momento a otro la decisión del presidente del Senado cambió y se inclinó por buscar cómo agregar al listado a Cárdenas, lo que demostraría una presencia del presidente electo en el lobby por el cargo. Sin duda, el jefe de Estado próximo es más cercano a Cárdenas que a cualquier otro candidato.

Lo que hay detrás en la decisión de los partidos

En la decisión de los partidos hay un mensaje entre líneas. “El contralor es del Congreso, el presidente no puede quedarse con todo”, dijo una fuente del legislativo a noticiasrcn.com. Lo que denota esta decisión es que los partidos tradicionales no están dispuestos a pasarle carta blanca al gobierno electo, sino hay conversaciones y acuerdos previos. Justamente, a cuatro días de la posesión, se esperaba que los ministerios que hacen falta ya estuvieran designados. Pero Petro no solamente no los eligió, sino que en los últimos días no estuvo presente en eventos que eran determinantes para la aproximación en el ejecutivo. Plantó a más de 400 alcaldes de municipios que atravesaron el país para hablar del sistema general de participaciones, y de proyectos puntuales de inversión.

Sin los nombramientos en el gabinete para los partidos que ya se declararon gobierno, las colectividades le enviaron un mensaje que significa algo más de independencia.

Aún si Barreras logra que la nueva comisión elija a los 10 nuevos candidatos, tendría que volver a incluir en ese listado a Rangel, por la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para garantizar paridad entre hombres y mujeres. Con eso y con la votación de los partidos, el candidato del presidente electo no tendría ninguna posibilidad.