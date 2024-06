Así ve Mariana Pajón su paso por los Juegos Olímpicos de 2024: "Se va a sentir fenomenal"

El mundo del deporte se mueve hacia fechas importantes, la final del fútbol profesional colombiano este sábado 15 de junio, la Copa América que inicia el 20 de junio y los Juegos Olímpicos que este 2024 comenzarán el 26 de julio en París.

Esta última competencia de los mejores deportistas de diferentes disciplinas del mundo, contará con los nombres de varios colombianos, una de ellos es Mariana Pajón, la ciclista de BMX, medallista de plata y doble medallista de oro olímpica.

La galardonada deportista habló en A lo que vinimos de Noticias RCN:

Siempre te apoyamos Mariana, eres la primera atleta Sudamericana en ganar dos oros olímpicos en deporte individual. ¿Nos alcanza la ilusión para que en este 2024 nos traigas esa tercera dorada?

Bueno, para eso me levanto y entreno todos los días. Esa es la motivación y la decisión de salir todos los días a la pista, al gimnasio, a donde tenga que salir.

Pero yo creo que aquí, París, en mis cuartos Juegos Olímpicos también es de llegar y disfrutar al máximo, ese es el objetivo mayor y con la intención de entrenar todos los días para tener una mejor versión.

No han sido meses fáciles, Mariana. Con algunas cirugías y una clasificación compleja, ¿cómo estás físicamente?

La verdad es que fue una clasificación con bastantes turbulencias. El año pasado con tres intervenciones, la primera parte de este año también fue un poquito compleja, pero te cuento que he mejorado con las terapias y con un equipo de apoyo alrededor con nuestro fisioterapeuta y la doctora.

Las marcas van mejorando, los tiempos van mejorando, entonces estamos muy tranquilos por esa parte y esperemos que siga así estos días que faltan.

París es tu segundo hogar, por supuesto. Francesa adoptada de corazón con Vincent, tu esposo, estás jugando de local en estos Juegos Olímpicos.

Claro que sí, una de las razones por las que yo dije, me monto al barco de una nueva clasificación olímpica, era por eso por lo que significaba correr casi en casa. Nuestra casa queda a una hora de París, entonces me siento como si estuviera corriendo en Colombia, en mi tierrita.

Sé que también vamos a tener unas tribunas llenas de colombianos por la gente que nos ha escrito que va a estar allá apoyándonos entonces se va a sentir fenomenal.

Te veo con mucha energía, ¿tendremos a una Mariana en Los Ángeles 2028 dentro de cuatro años en esos Olímpicos?

Por qué no, a mí me encanta lo que hago, me encanta mi bici, cuando estoy lejos de ella es que me doy cuenta.

Cuando tengo una lesión o cuando tengo tiempo fuera me vuelvo a montar y pongo las manos en el manubrio y yo digo este es mi lugar feliz, es aquí donde pertenezco. Esto me encanta, no sé qué pueda pasar después, pero la bici va a ser siempre mi pasión.

Bueno, y el proyecto de ser mamá, ¿está allí, están atentos como familia, Mariana?

También es un objetivo. También es un sueño que tenemos nosotros como familia, como pareja entonces hay que ver cómo se puede manejar esas dos cosas y esos dos sueños de la mejor manera, que sé que se puede porque hay muchísimos ejemplos alrededor del mundo.