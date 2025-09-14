Tornado puso a correr a asistentes de Corraleja en Magdalena

Momentos de pánico se vivieron en las corralejas de San Ángel, departamento del Magdalena, luego de que un tornado golpeara la estructura de madera y metal que fue destruida, e cuestión de minutos, de acuerdo con la prensa local.

En videos compartidos en las redes sociales por algunos de los asistentes al evento, se ve cuando el tornado entra en la arena y las personas se ven obligadas a buscar refugio o sostenerse con fuerza de las barandas.

Por suerte, la catástrofe natural no dejó víctimas ni heridos, pese a la fuerza del viento, que estuvo arrastrando de un lado a otro las lamanitas de metal que fueron desprendiéndose.

¿Qué pasó con los animales que participaban de las corralejas?

Las corralejas, realizadas, por lo general, en escenarios de tabla o guadua, son parecidas a las corridas de toros, pero sin la figura del torero.

En su lugar, los asistentes pueden entrar en la arena y desafiar al toro de lidia, con todo y los peligros de esta actividad, en la que el animal también puede resultar herido,

Sin embargo, en esta oportunidad uy debido al desorden generado por el tornado, os animales habrían escapado antes de que las corralejas avanzaran.

Accidentes en corralejas no son algo nuevo:

En junio del 2022, el país se escandalizó con el derrumbe de una tribuna en las corralejas de El Espinal, en el departamento del Tolima.

Entonces, se registraron 300 heridos y, al menos, cuatro personas perdieron la vida, en un evento que, recientemente, fue prohibido al igual que las corridas de toros, por un fallo de la Corte Constitucional.

El presidente de la época, Iván Duque lamentó la noticia y anunció que el caso se investigaría a fondo: "Sentimos la terrible tragedia registrada en El Espinal, durante las fiestas de San Pedro y San Juan, por desplome de palcos en una corraleja. Pediremos una investigación de los hechos; pronta recuperación a los heridos y solidaridad con las familias de las víctimas".

Y Petro, que ya había sido electo, hizo un llamado a los mandatarios de la Costa Caribe, en donde siguen siendo una tradición: "Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas (…) Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales”.