Acusan a alcalde de Guamo de autorizar corralejas que dejaron animales destrozados y un hombre al borde de la muerte

Un grave proceso disciplinario rodea al alcalde del municipio de Guamo, Tolima, tras ser señalado de avalar la celebración de dos corralejas que estaban suspendidas por las autoridades.

Estos eventos, que tuvieron lugar en zona urbana sin los permisos exigidos por ley, terminaron con animales gravemente maltratados y un hombre herido de manera crítica tras ser embestido varias veces por un toro.

La decisión de la Procuraduría, adoptada el 20 de agosto, se basa en presunta omisión de deberes y desconocimiento de las advertencias técnicas que buscaban evitar riesgos para la vida humana y animal.

Acusan a alcalde de Guamo de autorizar corralejas que dejaron animales destrozados

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Álvaro Augusto Prada Rueda, alcalde de Guamo, Tolima, al considerar que incurrió en faltas graves al autorizar dos corralejas pese a que existían órdenes de suspensión.

De acuerdo con la investigación, el mandatario local habría ignorado advertencias de diferentes entidades, lo que derivó en un escenario sin garantías mínimas de seguridad.

¿Qué ocurrió en las corralejas?

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en zona urbana, sin licencia urbanística ni plan de gestión del riesgo. Durante la celebración de estas corralejas, varios caballos y toros fueron víctimas de violencia extrema, quedando heridos y muertos en medio del espectáculo.

Además, uno de los asistentes terminó en estado crítico después de que un toro lo atacara en repetidas ocasiones.

Animalistas pidieron sanción ejemplar para alcalde de Guamo

La plataforma animalista ALTO denunció lo ocurrido y pidió una sanción ejemplar:

Pedimos la máxima sanción contra este alcalde por permitir eventos que atentan contra la vida animal y humana.

El portal oficial del Ministerio Público confirmó que la investigación busca determinar la responsabilidad disciplinaria del alcalde por omitir normas que protegen tanto a los animales como a los ciudadanos.