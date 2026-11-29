La Policía, la Secretaría de Seguridad y demás autoridades pusieron en marcha este domingo 29 de noviembre un operativo en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

Le pusieron la lupa a este punto, el cual se caracteriza por el comercio. Durante las inspecciones, se halló una gran cantidad de pirotecnia que no tenía los permisos correspondientes.

Suspensión al local donde había pirotecnia

Acto seguido, se incautaron 650 kilos de material pirotécnico. Además, se le impuso una suspensión temporal de 10 días al local en donde se almacenaba la mercancía, acorde a los lineamientos de la ley 1801 de 2016.

Tras este resultado, la Policía enfatizó que continuará llevando a cabo operativos de esta índole en aras de evitar que pirotecnia y demás productos se comercialicen sin las autorizaciones que corresponden.

Con la llegada del final de año, aumenta la probabilidad de que se presenten hechos relacionados con la venta ilegal de pólvora. Aquella persona que incurra en este delito tendrá una multa cercana a los $ 700.000, suspensiones y el decomiso del producto.

Hay que recordar que la venta y uso de pólvora o artefactos pirotécnicos están prohibidos para personas no expertas. Además, en la temporada decembrina, suelen presentarse casos de quemado por la manipulación indebida.

Riesgos por manipular pólvora

Durante diciembre de 2025, en Bogotá se registraron 94 casos de personas lesionadas con pólvora. De esta cantidad, 23 de las víctimas fueron menores de edad.

Los ciudadanos quedaron con quemaduras principalmente en sus manos, rostro, ojos, cuello, pies y tronco. Las localidades con más casos fueron Engativá, San Cristóbal, Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Si una persona queda con lesiones de esta índole, las autoridades recomiendan que no se apliquen cremas o remedios caseros, sino cubrir las heridas con paños limpios o gasas mojadas. Acto seguido, lo mejor es acudir ante los expertos.