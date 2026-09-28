Depósito clandestino con material explosivo fue neutralizado en Huila: iba a ser utilizado en drones

Labores de inteligencia adelantadas por el Batallón de Artillería de Campaña N.º 9 de la Novena Brigada del Ejército, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, permitieron ubicar y destruir un depósito clandestino de material explosivo ubicado en la vereda Estambul, del municipio de Teruel, Huila.

El material se encontraba oculto entre costales y canastas, que integrantes del Bloque Central Isaías Pardo, estructura Ismael Ruiz, de las disidencias de las FARC habrían dejado en un zanjón. Según las autoridades, en este punto:

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"Fueron ubicadas y destruidas 36 granadas de 60 mm de fabricación artesanal, adaptadas para su empleo mediante sistemas aéreos no tripulados (UAS), 12 detonadores eléctricos sin cebar, 36 octavos de pentolita, 36 espoletas, 107 metros de cordón detonante, además de mecha de seguridad y metralla".

La operación pretendía anticiparse a hechos violentos en el departamento del Huila:

La operación fue adelantada para anticiparse a hechos violentos que la estructura habría estado planeando en el territorio, con material adaptable a sistemas aéreos no tripulados.

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Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en agosto advierte que, entre enero y junio de 2026, los ataques con drones cargados de explosivos aumentaron en un 146%, dejando a 21 personas sin vida y a otras 145 heridas en el primer semestre del año.

"La destrucción de este material", en palabras de la Novena Brigada, "permitió neutralizar una capacidad para emplear drones con dispositivos explosivos, mediante métodos que desconocen los principios de distinción y protección del derecho internacional humanitario y ponen en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a la población civil y los bienes protegidos".