Ryan Castro sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías junto a Lina Tejeiro, días después de que la actriz apareciera en el adelanto de su nuevo proyecto musical. Las imágenes, compartidas en Instagram, revivieron una confesión que ella había hecho meses atrás sobre la atracción que sentía por el cantante paisa.

La aparición de los dos volvió a generar comentarios sobre una posible cercanía sentimental. Sin embargo, el encuentro tiene una explicación musical: la actriz participa en el video de ‘Modita antigua’, el lanzamiento decembrino que prepara el intérprete de ‘El cantante del ghetto’.

Fotos de Ryan Castro y Lina Tejeiro causaron curiosidad

La historia se remonta a una entrevista que Lina Tejeiro concedió al pódcast ‘40 grados’, conducido por Cristian Pasquel. Allí le preguntaron cuál era su amor platónico entre los artistas colombianos y mencionó a Ryan Castro.

La actriz explicó su elección con una frase que rápidamente circuló en redes sociales: dijo que el cantante se había puesto muy guapo y que le parecía especialmente atractivo. También hizo una particular referencia al ‘awoo’, expresión asociada con el artista que provocó risas durante la conversación.

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Meses después, la participación de Lina en el proyecto audiovisual de Ryan hizo que los seguidores recordaran aquella declaración. La publicación de las fotografías aumentó la conversación y dejó nuevos comentarios de quienes celebraron verlos juntos.

¿Qué prepara Ryan Castro con Lina Tejeiro?

La actriz hace parte de ‘Modita antigua’, la nueva canción con la que Ryan Castro busca acompañar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Colombia. El adelanto audiovisual también cuenta con la participación de Gregorio Pernía y Rigoberto Urán.

En la historia promocional, los tres aparecen como pretendientes del personaje interpretado por Lina. La trama, ambientada con referencias al Viejo Oeste, presenta una competencia por conquistarla y termina con Ryan como ganador dentro de la ficción.

El lanzamiento está previsto para el 1 de diciembre de 2026, a las 7:00 p. m., hora colombiana. La propuesta continúa la tradición musical de diciembre que el cantante ha construido con su personaje Richy.

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Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Las fotografías y su participación conjunta hacen parte de una colaboración artística, aunque la coincidencia con la antigua confesión de la actriz ha alimentado las especulaciones.

En su publicación, además, Ryan habló de su entusiasmo por diciembre, aseguró que es su mes favorito y adelantó que volverá a preparar un aguinaldo para sus seguidores, sin revelar todavía en qué consistirá.