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Esto se sabe del sujeto que quedó en video agrediendo con palos y piedras a una babilla en Neiva

El hombre fue identificado y se presentó ante las autoridades luego de que las imágenes se difundieran ampliamente en redes sociales.

Maltrato a una babilla en Neiva
Foto: Plataforma Alto

Valentina Bernal

septiembre 16 de 2026
04:53 p. m.
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Un hombre quedó registrado en video mientras lanzaba palos y piedras contra una babilla que se encontraba dentro de la laguna El Curíbano, en Neiva.

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por la Plataforma por los Animales ALTO, que pidió ayuda a la ciudadanía para identificar al responsable y puso el caso en conocimiento de las autoridades.

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En la grabación se observa al sujeto a orillas de la laguna mientras dice: “les presento a mi nueva mascota”. Luego comienza a arrojarle troncos y piedras de gran tamaño al animal.

Uno de los objetos alcanza a golpear a la babilla en la cara y otro impacta su espalda. Tras los golpes, el animal apenas se mueve dentro del agua.

¿Qué pasó con el hombre después de que se conocieron las imágenes?

La presión generada por la difusión de la grabación terminó llevando al sujeto a presentarse ante las autoridades.

La Plataforma por los Animales ALTO confirmó que el hombre se entregó y que posteriormente ofreció disculpas a la comunidad de Neiva, a los defensores de los animales y a los organismos de control.

En su pronunciamiento aseguró que asumía la responsabilidad por sus actos y manifestó su disposición para participar en actividades de carácter social.

De antemano quiero pedirles disculpas a todo el pueblo de la ciudad de Neiva, a la ciudad de Neiva en especial, a cada uno de sus habitantes, a todos los animalistas, a todos los entes de control.

 

¿Qué deberá hacer el agresor de la babilla?

El hombre también manifestó su intención de incorporarse a las labores sociales que se desarrollen en el sector donde ocurrió la agresión.

Estoy dispuesto a incorporarme a ese trabajo de acción social.

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Según la Plataforma por los Animales ALTO, el sujeto incluso se definió como una persona “totalmente animalista”. Sin embargo, sus disculpas no ponen fin al proceso iniciado por las autoridades.

¿Qué investigaciones enfrenta?

El personero de Neiva confirmó que ya fueron instauradas denuncias de carácter penal y policivo por lo ocurrido.

Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias del caso y determinar si existe responsabilidad del hombre por la conducta registrada en el video.

Ya se han instaurado las denuncias de carácter penal y policivo que llevarán en un futuro a una posible o presunta responsabilidad del señor acá presente frente a estas instancias judiciales y administrativas.

Es decir, aunque el hombre ya se presentó y ofreció disculpas, el caso continúa por las vías judiciales y administrativas.

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