Ahora, videos inéditos y testimonios exclusivos del ministro de Defensa y de los comandos de élite revelan cómo la Fuerza Pública logró rescatar ilesas a todas las víctimas en medio de amenazas de explosivos.

17 horas de tensión: así rescataron a los rehenes en Cartagena

Durante 17 angustiosas horas, Colombia siguió en vilo el asalto armado y la toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena. Ahora, videos inéditos y testimonios exclusivos del ministro de Defensa y de los comandos de élite revelan cómo la Fuerza Pública logró rescatar ilesas a todas las víctimas en medio de amenazas de explosivos.

El operativo, calificado por las autoridades como una intervención quirúrgica, marcó un hito reciente en la reacción de los cuerpos de seguridad del país: ningún rehén resultó herido ni perdió la vida, pese a la complejidad del escenario y al nivel de riesgo al que estuvieron expuestos civiles y uniformados.

¿Cuándo y dónde ver el especial periodístico ‘17 horas de tensión’ de Noticias RCN?

Todos los documentos, grabaciones inéditas del minuto a minuto y las entrevistas exclusivas con el ministro de Defensa y los comandos de élite forman parte del especial periodístico ‘ 17 horas de tensión ’, conducido por Juan Lozano.

Fecha de emisión: Domingo 29 de noviembre de 2026.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Señal: Canal RCN y el canal de YouTube de Noticias RCN

¿Cómo se ejecutó el rescate de los rehenes en el almacén Éxito de Cartagena?

La crisis comenzó con un asalto a mano armada dentro del supermercado en la capital de Bolívar, donde los delincuentes retuvieron a decenas de personas y advirtieron que habían instalado cargas explosivas en todas las entradas del establecimiento para impedir el ingreso de las autoridades.

El almacén como una trampa mortal de múltiples frentes:

Objetos cortopunzantes y contundentes: Al tratarse de un supermercado, los captores tenían acceso inmediato a cuchillos y botellas de vidrio que podían romper para agredir a los rehenes.

Al tratarse de un supermercado, los captores tenían acceso inmediato a cuchillos y botellas de vidrio que podían romper para agredir a los rehenes. Riesgo de incendio: Existía la amenaza latente de que los asaltantes provocaran fuego dentro de un recinto cerrado.

Existía la amenaza latente de que los asaltantes provocaran fuego dentro de un recinto cerrado. Amenaza de explosivos: El supuesto minado de los accesos obligó a planificar una entrada sincronizada y milimétrica.

Para neutralizar estos riesgos, unidades especializadas de la Policía Nacional (entre ellas comandos del COPES y del Gaula) desplegaron un cerco perimetral mientras mantenían vigilancia permanente sobre cada movimiento dentro del local.

No hubo un solo segundo en el cual nosotros no sabíamos qué estaba sucediendo

Relató uno de los comandos que participó en la incursión, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad nacional.

El desenlace se produjo tras una maniobra combinada en tierra y aire que incluyó el descenso de uniformados en helicóptero sobre la estructura del almacén y el avance táctico de los grupos de asalto bajo la consigna de "¡ Al suelo, al suelo todo el mundo !", logrando reducir a los responsables sin bajas civiles.

Presión psicológica y cerco táctico: la estrategia que debilitó a los asaltantes

Uno de los aspectos más llamativos de la operación fue el manejo del tiempo y el desgaste mental aplicado sobre los delincuentes durante las 17 horas que duró el secuestro. En diálogo con Juan Lozano, el ministro de Defensa subrayó la exigencia que implicó mantener el control operativo sin precipitar un desenlace fatal: "Evidentemente es un trabajo agotador porque es un trabajo mental".

Frente a las especulaciones que circularon en redes sociales sobre el comportamiento errático de los criminales dentro del supermercado, Lozano explicó que la aparente pérdida de control de los asaltantes fue consecuencia directa de la estrategia de negociación, aislamiento y presión psicológica diseñada por la Fuerza Pública.

Sometidos al cerco policial y a la incertidumbre sobre la incursión, los captores entraron en un estado de desesperación que los llevó incluso a pedir licor dentro del establecimiento y a exigirle a uno de los rehenes que les sirviera casi como un mesero. Lejos de ser un hecho anecdótico, ese debilitamiento facilitó la ventana operativa para que los comandos ejecutaran el asalto final con precisión.

Videos inéditos y pruebas desmienten versiones sobre un supuesto montaje

El especial periodístico también aborda de frente la polémica surgida tras el operativo, luego de que algunos sectores sugirieran que la toma de rehenes habría sido una puesta en escena. Juan Lozano fue categórico al rechazar esas versiones y aseguró que las grabaciones de cámaras internas, los registros de las comunicaciones y los testimonios directos de los comandos demuestran la gravedad real de la emergencia.

Calificó como una infamia insinuar que se trató de un montaje para favorecer la imagen del Gobierno, recordando que hombres y mujeres de la Fuerza Pública arriesgaron su vida en una operación de alto riesgo. Asimismo, destacó la reflexión expresada por el presidente De la Espriella al entregar el parte de victoria tras el rescate: