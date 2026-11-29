La expansión de la energía solar en Colombia podría abrir un nuevo panorama laboral para profesionales y técnicos vinculados a la ingeniería, la fabricación de equipos y el mantenimiento de infraestructura eléctrica.

El crecimiento de esta industria no solo representa una alternativa para diversificar las fuentes de electricidad del país, sino también una oportunidad para desarrollar capacidades productivas que respondan a las necesidades del mercado nacional.

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Según cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la generación de energía solar alcanzó los 1.205,2 GWh en 2023, aumentó a 3.297,2 GWh en 2024 y llegó a 4.473,8 GWh en 2025.

Este comportamiento refleja una expansión que podría incrementar la demanda de servicios técnicos y soluciones tecnológicas especializadas.

¿Qué empleos podría generar el crecimiento de la energía solar en Colombia?

La instalación de paneles solares es apenas una de las actividades que comprende esta industria. Su funcionamiento también requiere conocimientos en ingeniería eléctrica, diseño de estructuras, sistemas de control y mantenimiento de equipos.

El desarrollo de estas capacidades en Colombia podría favorecer la creación de empleo especializado, facilitar el acceso a repuestos y disminuir los tiempos de respuesta ante fallas técnicas.

Asimismo, las universidades y los centros de investigación podrían desempeñar un papel importante en la formación de profesionales y el desarrollo de nuevas tecnologías.

¿Cuál es el desafío que enfrenta la industria solar en Colombia?

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), China concentra alrededor del 85 % de la capacidad mundial de fabricación de la cadena de suministro fotovoltaica.

Sin embargo, las condiciones geográficas y climáticas de Colombia plantean necesidades particulares.

“Que una tecnología esté disponible globalmente no significa que se adapte a todos los territorios”, señaló Angie Ortega, directora ejecutiva y cofundadora de Zentrack.

Factores como la humedad, las altas temperaturas y los fuertes vientos pueden afectar el rendimiento y la durabilidad de los equipos.

En este escenario, el desarrollo tecnológico nacional podría convertir la transición energética en una oportunidad de crecimiento industrial y laboral, más allá de la producción de electricidad.