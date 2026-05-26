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Otro caso de maltrato animal en Bogotá: capturan a mujer que golpeó violentamente a un perro

En video quedaron registrados los momentos de violencia que vivió el perro, quedando con lesiones en sus patas traseras.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
10:19 p. m.
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La Policía dio a conocer un grave caso de maltrato animal ocurrido en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.

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El hecho se presentó a las 7:30 p.m. del pasado sábado 23 de mayo. Los circuitos de las cámaras grabaron a una mujer arrastrando del cuello a un perro a lo largo de varios metros.

Perro quedó con lesiones en las patas

De acuerdo con lo que se evidencia en el material audiovisual, la mujer golpeó al animal varias veces. Además, se escucharon sus gritos de dolor.

Posteriormente, lo lanzó contra la pared y el perro salió corriendo por el pasillo. Sin embargo, el maltrato no culminó ahí y la mujer lo volvió a agarrar para lanzarlo de un lado a otro.

“Que le duela lo que me hizo. No me interesa”: esto dijo ella cuando los otros presentes salieron a ver qué estaba ocurriendo. Le dijeron que soltara al animal, dado que no tenía la culpa.

Maltrato animal en Bogotá preocupa

Después de ello, el perro se fue y la mujer quedó llorando en una esquina del recinto. Los uniformados ingresaron luego que les reportaran acerca de los gritos del canino.

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En medio de la inspección, un veterinario comprobó que el perro tenía signos de violencia y afectaciones en sus patas traseras. La mujer fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía.

Desde el Concejo de Bogotá se le ha hecho seguimiento al maltrato animal y los números son preocupantes. A mediados de marzo, la cabildante Diana Diago reveló que, de acuerdo con cifras de la Policía, en 2025 hubo 380 crímenes de esta índole, reflejando un aumento en comparación con dos años previos.

El incremento fue de un 65.9 %, o lo que fue igual a 151 hechos más. En ese orden de ideas, se promedió casi un caso por día.

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