Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales: su video llamó la atención

Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales luego de varios días de silencio y en medio de las oraciones que pidió su amigo y colega Fabián Ríos.

El actor, compartió un mensaje que rápidamente generó reacciones entre seguidores y compañeros de producción.

¿Qué pasó con Francisco Bolívar recientemente?

La ausencia del actor durante las grabaciones de serie televisiva empezó a generar preguntas entre los fanáticos de la producción, especialmente después de que Fabián Ríos publicara un mensaje pidiendo apoyo y respeto para su compañero.

En medio de la incertidumbre, Francisco Bolívar reapareció en Instagram con una publicación relacionada precisamente con la serie que marcó gran parte de su carrera actoral.

¿Qué publicó Francisco Bolívar en redes sociales?

El actor compartió un recuerdo de la serie y acompañó la imagen con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Lo que ha habido es una Organización Natural Y Ferpecta

En Función De Un Contexto, Calmémononos TodXs”, escribió haciendo referencia a su personaje.

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Después agregó un mensaje de agradecimiento para quienes le han enviado apoyo durante los últimos días: “Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. Los amo”.

La publicación rápidamente recibió cientos de comentarios, incluyendo uno de la producción de la serie, que le envió un mensaje directo de respaldo.

La reacción aumentó aún más la conversación alrededor del actor y dejó abierta la expectativa sobre lo que ocurrirá finalmente con su participación en la nueva temporada.