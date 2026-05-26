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Senador Bernie Moreno fue invitado por el registrador a presenciar la instalación de elecciones

La administración Trump envió, además, una misión con 80 funcionarios que se desplegarán en todo el país.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
10:02 p. m.
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La presencia de funcionarios estadounidenses en las elecciones de primera vuelta a la presidencia, el domingo 31 de mayo, pretende verificar la transparencia y libertad de voto del pueblo colombiano en elecciones.

Bajo esta premisa, el Gobierno del republicano Donald Trump acreditó, días antes, una misión con más de 80 funcionarios que se desplegará en gran parte del territorio nacional.

Pero no es todo: del lado del Legislativo también viajarán funcionarios estadounidenses para mirar de cerca el proceso electoral; entre ellos, el senador de origen colombiano Bernie Moreno.

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Senador Bernie Moreno fue invitado a la instalación de elecciones en la Plaza de Bolívar:

Los delegados de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá se reunirán el miércoles en Corferias para evaluar el tema de la seguridad.

Sin embargo, un acercamiento aún mayor se daría el domingo, día de elecciones, debido a que el senador republicano Bernie Moreno habría sido invitado por el registrador nacional, Hernán Penagos, a presenciar la instalación de la jornada en la Plaza de Bolívar.

Su asistencia aún no ha sido confirmada, pero Moreno advirtió en un conversatorio en los EE. UU. que, si en las elecciones van a contarse “votos que son resultado de una clara intimidación, entonces (el país) no va a tener unas elecciones que la comunidad internacional y, desde luego, los Estados Unidos de América consideren libres y justas”, en referencia a los municipios que estarían en riesgo de constreñimiento al elector por la presencia de grupos armados.

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Defensora del Pueblo reveló que los grupos armados ejercen presión a favor de dos candidaturas:

A contados días de las elecciones, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió en diálogo con Noticias RCN que en el país “80 municipios tienen una fuerte gobernanza de grupos armados y pueden llegar a incidir en las elecciones”.

Además, indicó que han encontrado “que hay presión de estos grupos no solo a favor de una candidatura, sino al menos dos candidaturas. No voy a decir cuáles. Prefiero no decirlo porque esto genera más controversia electoral, pero lo hemos dejado saber a las autoridades para que hagan lo suyo”. Algo que estaría ocurriendo, sobre todo, en el suroccidente del país.

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