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¡Usuarios de Transmilenio celebran! Tiempo del transbordo podría cambiar y ser más largo

Actualmente, se permite que, con la tarjeta personalizada, utilizar un mismo pasaje para transbordos en máximo 125 minutos de diferencia.

Tarjeta TuLlave
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 26 de 2026
09:42 p. m.
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Este martes 26 de mayo se dio una noticia que alegra a miles de usuarios que utilizan SITP o Transmilenio diariamente. En el Concejo de Bogotá se aprobó en primer debate un proyecto con el que se extendería el tiempo de transbordo.

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El precio del pasaje es de 3.550 pesos y aplica para los articulados, los TransMiZonales y el TransMiCable. Es decir, cobija todos los servicios que integran el sistema de transporte público.

¿Cómo funciona el beneficio del transbordo?

Ahora bien, para ello, los usuarios deben contar con una tarjeta TuLlave, la cual puede ser personalizada. De este modo se obtiene el beneficio con el que, en cierto tiempo, el transbordo se pueda hacer.

El rango es de 125 minutos (dos horas y cinco minutos) y el contador inicia cuando se valida la entrada en el torniquete. El transbordo aplica para pasar de Transmilenio a SITP, de SITP a otro y de SITP a Transmilenio.

Durante ese tiempo, es posible hacer máximo dos transbordos. Pasado ese tiempo, el beneficio se acaba y el próximo paso por los torniquetes contará como un nuevo pasaje.

¿De cuánto tiempo es el transbordo?

Pues bien, en la Comisión del Plan del concejo pretenden ampliar el tiempo con 25 minutos más, para que quede de 150 minutos (dos horas y media). La iniciativa está siendo impulsada por el cabildante del Partido de La U, Rubén Torrado.

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El concejal recalcó que los 125 minutos son insuficientes para los pasajeros, teniendo en cuenta las extensas distancias que deben tomar cada día. Lo cual termina, en varios casos, con que opten por colarse y evitar el segundo pago.

A este punto se le suma lo que aseguró que es la reducción en la rapidez del sistema. Con base en un estudio de Transmilenio que tomó el periodo 2023–2024, en hora pico la velocidad pasó de 28.6 km/h a 24.9 km/h. En consecuencia, los usuarios gastan más tiempo.

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