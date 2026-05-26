Delcy Rodríguez creó una comisión para reestructurar el Gobierno y “adaptarlo a la nueva Venezuela”

El panorama gubernamental de Venezuela estaría a punto de entrar en una fase de “transformación” radical. En un plazo de 90 días, una comisión deberá entregar los resultados para la "reestructuración y reingeniería del gobierno", un proyecto diseñado para ajustar el aparato estatal a la "nueva realidad política" derivada del derrocamiento de Nicolás Maduro.

El anuncio lo realizó este martes 26 de mayo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante un consejo de ministros televisado desde el palacio presidencial de Miraflores, donde afirmó que el objetivo es alcanzar "una nueva estructura del gobierno adaptado a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace".

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Cambios realizados por Rodríguez desde que asumió la presidencia interina:

Quien fuera vicepresidenta asumió el liderazgo del país caribeño luego de que fuerzas estadounidenses capturaran al depuesto líder del régimen durante una operación militar, bautizada ‘Resolución Absoluta’.

Desde su ascenso al poder, Rodríguez ha gobernado bajo presión de Washington. En este escenario de transición, la mandataria ha anunciado el desmantelamiento de diversos programas sociales de corte chavista, e impulsó una reforma petrolera y el diseño de una nueva ley de minas, orientada a abrir a la inversión extranjera el territorio con las mayores reservas de crudo.

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Más de la mitad del gabinete ministerial ha cambiado:

La conducción de esta reconfiguración institucional ha sido delegada a figuras clave del entorno político actual. El ministro de Educación y referente del chavismo, Héctor Rodríguez, fue nombrado comisionado principal para liderar el proceso de reforma del Estado.

De manera simultánea, la jefa de Estado encomendó a la ministra de Economía, Anabel Pereira, la tarea de asegurar la "gestión eficiente" del Ejecutivo, argumentando que "el basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente".

Esta nueva comisión profundiza la renovación de mandos que Delcy Rodríguez ha liderado en los últimos meses. Desde que tomó las riendas de la nación tras la intervención militar de principios de año, la presidenta encargada ya ha sustituido a la mitad de los ministros que heredó de la gestión de Maduro —entre ellos Alex Saab — además de remover a la totalidad de los miembros del alto mando militar y a un porcentaje significativo de los comandantes regionales del ejército.