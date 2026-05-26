La relación entre Juanfer Quintero y Coudet estaría completamente rota

Juan Fernando Quintero atraviesa uno de sus momentos más tensos desde su regreso a River Plate.

Desde Argentina aseguran que la relación con el técnico Eduardo Coudet está completamente desgastada y eso podría acelerar la salida del colombiano antes del Mundial 2026.

¿Por qué Juanfer estaría molesto con Eduardo Coudet?

La situación habría explotado tras la reciente derrota de River frente a Belgrano, un resultado que dejó al equipo sin posibilidades de pelear el título. Según versiones de la prensa argentina, a Quintero no le cayó bien la decisión de ingresar apenas en los minutos finales del partido.

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El volante colombiano sentiría que no ha recibido el respaldo esperado desde la llegada de Coudet, técnico que ha reducido considerablemente su protagonismo dentro del equipo.

Aunque el entrenador considera que Juanfer todavía no está al nivel físico ideal para competir con regularidad, el futbolista estaría inconforme por la poca continuidad y por el manejo que se le ha dado dentro de la plantilla.

La tensión entre ambos habría crecido en las últimas semanas y, de acuerdo con medios argentinos, el vínculo ya estaría prácticamente roto.

¿Juanfer Quintero saldrá de River antes del Mundial?

Con la convocatoria confirmada a la Selección Colombia para el Mundial 2026, el mediocampista tendría en mente cerrar anticipadamente su ciclo en River para enfocarse totalmente en la preparación con el equipo de Néstor Lorenzo.

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La idea del colombiano sería no disputar el compromiso ante Blooming por Copa Sudamericana y viajar cuanto antes a Colombia para integrarse a la concentración de la Selección.

El escenario toma fuerza justo en medio de las diferencias con Coudet y de un semestre en el que Quintero ha alternado titularidades con ingresos desde el banco.

En la actual temporada, el volante suma 19 partidos disputados, con cuatro goles y cuatro asistencias, aunque en varios encuentros ha sido utilizado como alternativa de recambio y no como pieza fija en el once inicial.

La situación genera incertidumbre entre los hinchas de River, especialmente por el peso que tiene Juanfer dentro de la historia reciente del club y por la expectativa que existía alrededor de su regreso.

Mientras tanto, en Colombia el foco empieza a trasladarse al Mundial y al papel que podría tener Quintero dentro del esquema de Lorenzo en la máxima cita del fútbol internacional.