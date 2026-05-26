CANAL RCN
Deportes

La relación entre Juanfer Quintero y Coudet estaría completamente rota

Juanfer Quintero tomaría decisión clave antes del Mundial 2026. ¿Qué dicen desde Argentina?

juanfer quintero abandonaria river por coudet
Foto: AFP y River Plate

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
09:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Juan Fernando Quintero atraviesa uno de sus momentos más tensos desde su regreso a River Plate.

Desde Argentina aseguran que la relación con el técnico Eduardo Coudet está completamente desgastada y eso podría acelerar la salida del colombiano antes del Mundial 2026.

¿Por qué Juanfer estaría molesto con Eduardo Coudet?

La situación habría explotado tras la reciente derrota de River frente a Belgrano, un resultado que dejó al equipo sin posibilidades de pelear el título. Según versiones de la prensa argentina, a Quintero no le cayó bien la decisión de ingresar apenas en los minutos finales del partido.

Millonarios hizo un papelón y quedó por fuera de la Sudamericana
RELACIONADO

Millonarios hizo un papelón y quedó por fuera de la Sudamericana

El volante colombiano sentiría que no ha recibido el respaldo esperado desde la llegada de Coudet, técnico que ha reducido considerablemente su protagonismo dentro del equipo.

Aunque el entrenador considera que Juanfer todavía no está al nivel físico ideal para competir con regularidad, el futbolista estaría inconforme por la poca continuidad y por el manejo que se le ha dado dentro de la plantilla.

La tensión entre ambos habría crecido en las últimas semanas y, de acuerdo con medios argentinos, el vínculo ya estaría prácticamente roto.

¿Juanfer Quintero saldrá de River antes del Mundial?

Con la convocatoria confirmada a la Selección Colombia para el Mundial 2026, el mediocampista tendría en mente cerrar anticipadamente su ciclo en River para enfocarse totalmente en la preparación con el equipo de Néstor Lorenzo.

James Rodríguez rompió el silencio y reveló cuál fue el peor error de su carrera
RELACIONADO

James Rodríguez rompió el silencio y reveló cuál fue el peor error de su carrera

La idea del colombiano sería no disputar el compromiso ante Blooming por Copa Sudamericana y viajar cuanto antes a Colombia para integrarse a la concentración de la Selección.

El escenario toma fuerza justo en medio de las diferencias con Coudet y de un semestre en el que Quintero ha alternado titularidades con ingresos desde el banco.

En la actual temporada, el volante suma 19 partidos disputados, con cuatro goles y cuatro asistencias, aunque en varios encuentros ha sido utilizado como alternativa de recambio y no como pieza fija en el once inicial.

La situación genera incertidumbre entre los hinchas de River, especialmente por el peso que tiene Juanfer dentro de la historia reciente del club y por la expectativa que existía alrededor de su regreso.

Pékerman viajó a regañar a James en Mónaco: anécdota inédita
RELACIONADO

Pékerman viajó a regañar a James en Mónaco: anécdota inédita

Mientras tanto, en Colombia el foco empieza a trasladarse al Mundial y al papel que podría tener Quintero dentro del esquema de Lorenzo en la máxima cita del fútbol internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Libertadores

DIM quedó a cinco minutos de clasificarse en Copa Libertadores: agónica derrota ante Estudiantes

Millonarios

Millonarios hizo un papelón y quedó por fuera de la Sudamericana

Federación Colombiana de Fútbol

Video revela robo en sede de la Selección Colombia: hurtaron cámara y maleta

Otras Noticias

Atlántico

Alcalde acompañará las protestas por cortes de energía durante la ola de calor en Galapa

Con una sensación térmica que supera los 40°C, los habitantes del municipio bloquearon la vía Cordialidad, exigiendo la reconexión del servicio.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 26 de mayo de 2026

¡Se siguen revelando ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 26 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Viral

Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales: su video llamó la atención

Donald Trump

¿Qué dice el último chequeo médico de Trump a puertas de cumplir los 80 años?

Enfermedades

Ansiedad, estrés y curiosidad: estudio reveló las causas detrás del consumo constante de cigarros electrónicos