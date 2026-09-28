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Apartan del cargo al secretario de Seguridad de Cúcuta tras video de accidente que dejó tres ciclistas heridos

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
11:33 a. m.
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El secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Edwin Giovanni Cardona, fue apartado de su cargo de manera temporal luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas sobre la vía que comunica a la ciudad con la zona de frontera.

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En el hecho, una camioneta en la que se movilizaba el funcionario arrolló a un grupo de ciclistas que se desplazaba desde Ureña, Venezuela, hacia la capital nortesantandereana, dejando tres personas lesionadas.

Según se conoció, tras el accidente se generaron momentos de tensión en el lugar. Cardona aseguró que abandonó la escena por temor a ser agredido por transeúntes y testigos que presenciaron lo ocurrido. El exfuncionario también sostuvo que no era quien conducía el vehículo al momento del siniestro.

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Investigación para establecer responsabilidades

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer quién conducía la camioneta involucrada. De acuerdo con la versión entregada por Cardona, una mujer era la encargada de manejar el automotor cuando se produjo el impacto contra los ciclistas.

Como parte de las actuaciones preliminares, las autoridades impusieron una sanción económica que podría ascender a los 30 millones de pesos a la persona que, según esa versión, iba al volante. Entretanto, los organismos competentes avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios para definir eventuales responsabilidades.

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Alcaldía designó reemplazo temporal

Frente a la controversia generada por el caso, el alcalde de Cúcuta decidió apartar temporalmente a Cardona de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras se adelantan las investigaciones. La administración municipal informó que la dependencia quedará bajo la dirección de quien se venía desempeñando como subsecretaria de Seguridad.

En cuanto al estado de salud de las víctimas, dos de los tres ciclistas lesionados ya fueron dados de alta de la unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, uno de ellos deberá ser sometido a una intervención quirúrgica debido a una lesión en una vértebra, situación que mantiene la atención de las autoridades y de los familiares de los afectados. Mientras avanzan las pesquisas, el caso continúa generando reacciones en la capital de Norte de Santander.

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