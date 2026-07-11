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Autorizan la instalación de cámaras de fotodetección en otros 18 puntos de Bogotá

Entérese sobre las infracciones que van a registrar y dónde quedarían instaladas.

Foto: @SectorMovilidad / X
Foto: @SectorMovilidad / X

Jorge Leonardo Alzate

julio 11 de 2026
07:15 a. m.
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Con la Resolución 358 de 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) autorizó la instalación de cámaras de fotodetección automáticas, semiautomáticas y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito en otros 18 puntos de Bogotá.

A la fecha, la ciudad cuenta con 92 puntos de fotodetección automática, a los que pronto se sumarán los que recibieron luz verde de la ANSV. De acuerdo con la resolución, se encuentran ubicados en:

  1. AV. Ciudad de Cali – Av. Suba (S-N)
  2. AV. Ciudad de Cali – Av. Suba (N-S)
  3. AV. Américas – Cra. 58 (O-E)
  4. AV. Américas – Cra. 58 (E-O)
  5. AV. Américas – Cra. 58 (O-E)
  6. AV. Américas – Cra. 58 (E-O)
  7. AV. NQS – Calle 47A (S-N)
  8. AV. NQS – Calle 47A (S-N)
  9. AV. NQS – Calle 47A (N-S)
  10. AV. NQS – Calle 47A (N-S)
  11. AV. El Dorado – Cra. 25 (O-E)
  12. AV. El Dorado – Cra. 25 (E-O)
  13. AV. El Dorado – Cra. 17 (E-O)
  14. AV. El Dorado – Cra. 17 (E-O)
  15. AV. NQS – Calle 9 (S-N)
  16. AV. NQS – Calle 9 (S-N)
  17. AV. NQS – Calle 9 (N-S)
  18. AV. NQS – Calle 9 (N-S)
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¿Qué infracciones serán registradas con fotodetección en los nuevos puntos autorizados por la ANSV?

En los nuevos puntos autorizados para la instalación de cámaras de fotodetección se registrarán infracciones por mal estacionamiento (C02), tránsito en horario restringido (C14), exceso de velocidad (C29), vencimiento del SOAT (D02) o la técnico-mecánica (C35) e incumplimiento de las normas de tránsito establecidas en el Código Nacional de Tránsito para la conducción de motocicletas (C24).

No obstante Bogotá registró una disminución del 55% en el número de fotomultas realizadas, entre 2023 y 2025 y de un 15% en el número de accidentes de tránsito en su zona de influencia, según datos de la Secretaría de Movilidad. Ambas reducciones fueron atribuidas, desde el Concejo de la ciudad a la instalación de señalización reflectiva en los postes de las cámaras de fotocomparendos.

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La idea de instalar más cámaras de fotodetección en la ciudad no estuvo exenta de críticas:

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Julián Forero advirtió que la ciudad "necesita vías en buen estado, semáforos inteligentes y una movilidad eficiente. Sin embargo, la prioridad del alcalde parece ser seguir ampliando la red de cámaras fotomultas para imponer más comparendos. Si el verdadero objetivo fuera salvar vidas, también existiría la misma urgencia para reparar la malla vial de los barrios, eliminar los huecos y corregir los puntos críticos donde ocurren siniestros".

Sin embargo, hizo un llamado a los conductores a "cumplir la ley siempre", entendiendo que es “la mejor forma de proteger” la vida y el bolsillo: “No den papaya y no le regalen su plata", insistió.

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