Policías evitaron que dos ladrones huyeran tras robo en Palmira: balacera dejó a un uniformado herido

En Valle del Cauca se registró una valiente acción policial con la que se evitó que dos ladrones se salieran con la suya.

El hecho se presentó en Rozo, municipio de Palmira; el pasado jueves 9 de julio. Dos hombres armados entraron a un restaurante y protagonizaron un ambiente de pánico que se apoderó de los presentes.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Los delincuentes robaron a los clientes, pero no se percataron que alertaron a los policías que estaban llevando a cabo labores de patrullaje en los alrededores. Esto permitió que la reacción impidiera que el robo concluyera.

Cuando los uniformados ingresaron al local, se desató una balacera que dejó herido a un patrullero. Paralelamente, fueron capturados los ladrones, quienes deberán responder por los delitos de hurto, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, violencia contra servidor público, lesiones personales y tentativa de homicidio.

Además del policía herido, uno de los ladrones quedó lesionado. Las autoridades también incautaron las dos pistolas tipo revólver modificadas.

Los prontuarios de los ladrones

En cuanto a los antecedentes, se supo que uno de ellos estuvo detrás de varios asesinatos ocurridos en 2020 y 2023. Por si fuera poco, tiene registros de un hurto que se dio en 2024.

Con respecto al otro, lo señalaron por una extorsión cometida en 2023 y dos hurtos en el periodo de 2021 a 2022. A la espera de la audiencia, un juez puede enviarlos a prisión con medida de aseguramiento.

La Policía del Valle del Cauca destacó el papel de los patrulleros, quienes incluso no dudaron en arriesgar su vida para recobrar el orden.

“Nuestro patrullero actuó con determinación para proteger la vida de los ciudadanos. Hoy recibe atención médica, mientras los presuntos responsables enfrentan a la justicia”, afirmó la institución.