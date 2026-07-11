Migración Colombia impulsó más de 800 capturas por suplantación de identidad y fraude en documento

Migración Colombia dio a conocer, en horas recientes, que se llevaron a cabo 850 capturas por fraude documental y suplantación de identidad gracias al trabajo especializado de seguridad nacional para identificar cédulas y pasaportes tanto en aeropuertos como en zonas de frontera.

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¿Por qué se realizaron las capturas de Migración Colombia?

850 personas, entre extranjeros y colombianos, fueron puestas a disposición de las autoridades por diferentes delitos relacionados con la falsificación o uso fraudulento de documentos públicos desde agosto de 2022.

Según la autoridad de control, cada documento sospechoso activa una alerta de verificación técnica que puede ser descartada, pero en muchos casos deja al descubierto redes de fraude documental, suplantación de identidad y otras modalidades del crimen organizado transnacional.

Dentro del análisis por delito se identificaron a más de 450 personas por falsificación o uso fraudulento de un sello oficial, cerca de 300 por adulteración en documentos públicos (o apócrifos) y más de 100 por falsedad ideológica en documento público.

Estos casos se refieren puntualmente a los documentos que son expedidos válidamente por una autoridad, pero con información obtenida mediante declaraciones o soportes falsos.

Dichas conductas pueden estar asociadas a otros delitos como fraude procesal, obtención de documento público falso o uso de documento falso.

¿Qué es el laboratorio de Grafología y Documentología de Migración Colombia?

Según Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, esta semana se inauguró, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el laboratorio de Grafología y Documentología de Migración Colombia. Este se encuentra dotado con tecnología especializada y trabaja con apoyo de la Cancillería y cooperación internacional.

“La modernización de equipos optimiza las capacidades de nuestros oficiales en beneficio de la Seguridad Nacional, para combatir el fraude documental y contribuir a la lucha contra el crimen organizado transnacional", afirmó la directora general de Migración Colombia.

Este laboratorio busca combatir la falsedad documental mediante el intercambio de información y capacidades técnicas entre autoridades de América Latina y Europa, a través de la iniciativa de cooperación EuroFront.

Por medio de este se ha logrado verificar más de 210.000 documentos de viaje como pasaportes, cédulas, sellos, permisos, y ha logrado cerca de 350.000 descartes documentales.

Así mismo, brinda acompañamiento con sus capacidades en verificación documental en establecimientos comerciales y operativos de seguridad con Policía Judicial, análisis grafológico con consultas en sistemas de seguridad nacionales e internacionales, cotejos con pasaportes auténticos de todos los países del mundo, el cruce de información con agencias homólogas, entre otros.