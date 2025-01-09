CANAL RCN
Colombia

Ataque nervioso de un pasajero en vuelo Bucaramanga - Bogotá obligó a que evacuaran el avión

Autoridades descartaron que el avión tuviera una falla o los viajeros se encontraran en peligro.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
12:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El vuelo Bucaramanga-Bogotá de la aerolínea avianca, que debía dejar el aeropuerto internacional Palonegro a la 1:52 P.M. de este domingo, 31 de agosto, tuvo que ser reprogramado por cuenta de un joven viajero con actitud sospechosa que, minutos antes al despegue, se puso de pie y empezó a advertir a los demás pasajeros que debían bajarlo del avión si querían volver a ver a sus familias.

"Esto yo lo hago por ustedes", les gritaba. E, incluso, llegó a amenazarlos, con todo y que el personal de vuelo trataba de contenerlo: "Me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos".

Lanzan ‘StopOver', alianza para impulsar a Bogotá como destino turístico: ¿En qué consiste?
RELACIONADO

Lanzan ‘StopOver', alianza para impulsar a Bogotá como destino turístico: ¿En qué consiste?

Avianca dio a conocer detalles adicionales sobre el incidente:

En un comunicado de prensa, la aerolínea explicó que luego “del embarque del vuelo AV8579 del 31 de agosto, que se alistaba para cubrir la ruta Bucaramanga-Bogotá, un pasajero presentó un comportamiento inadecuado y disruptivo”, entonces “el avión regresó a la plataforma para remitir al pasajero disruptivo a sanidad aeroportuaria y llevar a cabo un proceso de desembarque y una respectiva revisión de seguridad tras la cual se retomó el vuelo”.

Otros pasajeros comenzaron a alterarse y hubo quienes les pidieron a los miembros de la tripulación que obligaran al joven a dejar la aeronave, debido a que, empezaba a generar pánico.

Avianca da aviso importante a viajeros con equipaje en el aeropuerto El Dorado
RELACIONADO

Avianca da aviso importante a viajeros con equipaje en el aeropuerto El Dorado

Avianca hizo un llamado a prohibir el tránsito de pasajeros que alteren el orden:

Tras el incidente, Avianca reiteró “su llamado a las autoridades para fortalecer las normas con sanciones más severas e, incluso, la posibilidad de prohibir o suspender la capacidad de volar a quienes reincidan o pongan en riesgo la seguridad”.

Los pasajeros fueron evacuados, entre ellos, el joven viajero que fue detenido por las autoridades.

Al revisar el avión, descartaron que tuviera fallas o estuviera en peligro y, por tanto, reprogramaron el vuelo, aunque no sin antes realizar una advertencia:

“La compañía mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y el servicio y seguirá utilizando todas las herramientas civiles y penales para proteger a sus clientes y colaboradores, al tiempo que insiste en sacar adelante el marco legal que el país necesita para disuadir, sancionar y prevenir estos comportamientos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Misterios y dudas alrededor de la desaparición y hallazgo sin vida de Valeria

Cundinamarca

Emotivas palabras del papá de Valeria Afanador durante el sepelio: “Con el alma en pedazos”

Fútbol

Futbolista colombiano fue condenado por golpear, abusar e intentar quemar a su pareja

Otras Noticias

Restaurantes

Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato

Don Jediondo, en un diálogo sincero, explicó qué está pasando con sus restaurantes y cómo han sido los momentos de depresión que ha vivido.

Selección de Venezuela

¿Cuáles son las cuentas de Venezuela para soñar con ir al Mundial 2026?

Venezuela sueña con poder clasificarse a la Copa del Mundo 2026 y estas son sus cuentas para ir.

Artistas

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Impuestos

Bogotanos de estos estratos no tendrían que pagar impuesto predial: hay cambios

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan