Ataque nervioso de un pasajero en vuelo Bucaramanga - Bogotá obligó a que evacuaran el avión

El vuelo Bucaramanga-Bogotá de la aerolínea avianca, que debía dejar el aeropuerto internacional Palonegro a la 1:52 P.M. de este domingo, 31 de agosto, tuvo que ser reprogramado por cuenta de un joven viajero con actitud sospechosa que, minutos antes al despegue, se puso de pie y empezó a advertir a los demás pasajeros que debían bajarlo del avión si querían volver a ver a sus familias.

"Esto yo lo hago por ustedes", les gritaba. E, incluso, llegó a amenazarlos, con todo y que el personal de vuelo trataba de contenerlo: "Me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos".

Avianca dio a conocer detalles adicionales sobre el incidente:

En un comunicado de prensa, la aerolínea explicó que luego “del embarque del vuelo AV8579 del 31 de agosto, que se alistaba para cubrir la ruta Bucaramanga-Bogotá, un pasajero presentó un comportamiento inadecuado y disruptivo”, entonces “el avión regresó a la plataforma para remitir al pasajero disruptivo a sanidad aeroportuaria y llevar a cabo un proceso de desembarque y una respectiva revisión de seguridad tras la cual se retomó el vuelo”.

Otros pasajeros comenzaron a alterarse y hubo quienes les pidieron a los miembros de la tripulación que obligaran al joven a dejar la aeronave, debido a que, empezaba a generar pánico.

RELACIONADO Avianca da aviso importante a viajeros con equipaje en el aeropuerto El Dorado

Avianca hizo un llamado a prohibir el tránsito de pasajeros que alteren el orden:

Tras el incidente, Avianca reiteró “su llamado a las autoridades para fortalecer las normas con sanciones más severas e, incluso, la posibilidad de prohibir o suspender la capacidad de volar a quienes reincidan o pongan en riesgo la seguridad”.

Los pasajeros fueron evacuados, entre ellos, el joven viajero que fue detenido por las autoridades.

Al revisar el avión, descartaron que tuviera fallas o estuviera en peligro y, por tanto, reprogramaron el vuelo, aunque no sin antes realizar una advertencia:

“La compañía mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y el servicio y seguirá utilizando todas las herramientas civiles y penales para proteger a sus clientes y colaboradores, al tiempo que insiste en sacar adelante el marco legal que el país necesita para disuadir, sancionar y prevenir estos comportamientos”.