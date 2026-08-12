Bienestar Familiar activa su estrategia de protección de menores tras el sismo de 7,4 en Colombia

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, que obligó a activar el protocolo de evacuación en ciudades como Pasto, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y generó destrozos en Quibdó, Pereira, Manizales y Cali, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó una estrategia nacional para localizar, proteger y atender a niñas, niños y adolescentes afectados por la tragedia.

De acuerdo con la entidad, durante las primeras 24 horas, sus trabajadores centraron “esfuerzos en la localización y verificación de niñas, niños y adolescentes que puedan estar afectados o separados de sus familias. Integrantes del equipo realizan búsqueda presencial, con desplazamientos hacia Manizales y Pereira, mientras otros equipos se preparan para llegar a Cali y Quibdó”.

La estrategia nacional pretende identificar a los menores de edad que necesitan ayuda y coordinar con las autoridades locales, centros de salud, organismos de socorro y bomberos su atención.

Casos de menores afectados por el sismo son registrados por la entidad para hacer seguimiento:

De momento, se ha confirmado la muerte de cinco menores de edad tras el sismo que, según el Servicio Geológico Colombiano, ha sido el más potente de los últimos diez años, en Colombia, pero los menores afectados son muchos más:

“Para hacer seguimiento a cada caso, Bienestar Familiar consolida una matriz única de información que permitirá verificar los reportes, localizar a niñas, niños y adolescentes y establecer su situación. Los casos difundidos en redes sociales son contrastados con las familias y fuentes oficiales antes de activar las rutas de protección”.

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ICBF ha estado acompañando a los niños que lo perdieron todo y a sus familias:

Solo en el Valle del Cauca, integrantes del equipo desplegado por el ICBF localizaron a un bebé que se encontraba hospitalizado y acompañaron a un grupo familiar que reportaba que su niña se encontraba bajo los escombros.

Sin embargo, equipos fueron desplegados en otros puntos críticos y el ICBF inspecciona las instalaciones de 115 de las 125 unidades de servicio de primera infancia, para garantizar condiciones seguras a los menores de edad tras su reapertura, que se espera en los próximos días.