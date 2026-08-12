Así se encuentra San José del Palmar, epicentro del sismo de magnitud 7,4 en Colombia

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado a primera hora del lunes, 10 de agosto, Noticias RCN llegó a San José del Palmar, epicentro del movimiento de mayor magnitud de los últimos 10 años, ubicado en el departamento del Chocó.

Al ser un lugar remoto, de difícil acceso, a las autoridades les ha tomado tiempo llegar y, en algunos casos, la entrada ha tenido que realizarse en helicóptero.

Aunque en el casco urbano, varias edificaciones se mantienen en pie, sus habitantes, al igual que residentes de poblaciones cercanas, se han mostrado sumamente preocupados tras el terremoto.

Un local insistió en diálogo con este noticiero que “fue algo horrible. En este momento estamos sin vías, sin energía, sin agua potable. Para toda la comunidad ha sido algo horrible.”

Comunidades apartadas del Chocó se encuentran incomunicadas:

Las autoridades y organismos de rescate, entre ellos la Defensa Civil y equipos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) siguen evaluando los daños.

Mientras, la población pide “amablemente, a las personas” ayuda “para comunicarnos con nuestros familiares”, advirtiendo que “muchas comunidades quedaron afectadas. Hay al menos 18 derrumbes en las diferentes veredas y estamos a la espera de que la señora gobernadora nos ayude”.

Un llamado que extendieron al nuevo Gobierno: “Le pedimos que nos ayude. Estamos incomunicados. Ayer la señal mejoró un poco y pudimos dar un parte de tranquilidad a nuestras familias, decirles que estamos medianamente bien, pero necesitamos ayuda del Gobierno Nacional y vea a San José del Palmar, es una comunidad fuertemente golpeada”.

Luego de sentir la tierra moverse entre noventa segundos y dos minutos, la estabilidad psicológica de la población se encuentra fuertemente golpeada y es, quizás, en lo que más necesitan ayuda.

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Balance de daños en el departamento del Chocó:

A San José del Palmar, según comentó un integrante de los equipos de atención a desastres, ya llegaron elementos para restablecer “la conexión, tener Internet y compartir informes preliminares para articular con la gobernación”.

Sin embargo, “hay 441 familias afectadas y 40 viviendas totalmente destruidas” y en todo el departamento las cifras ascienden a 43.178 personas de 10.124 familias damnificadas, 3.199 viviendas averiadas y otras 468 destruidas.