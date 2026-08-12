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Colombia

¿Por qué Petro le pide autorización al Senado para salir del país durante un año si ya no es presidente?

El expresidente Petro le envió una carta al Senado con esta solicitud.

Presidente Petro.
Presidente Petro. Foto: Presidencia.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 12 de 2026
01:53 p. m.
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El lunes 10 de agosto, el expresidente Gustavo Petro le envió una carta a la mesa directiva del Senado en la que pidió permiso para salir del país durante un año.

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Una semana antes de culminar su mandato, Petro tuvo su último viaje como presidente de Colombia en Cuba. Estuvo en la isla centroamericana durante el primer fin de semana de agosto.

El 7 de agosto, mientras se desarrollaba la previa de la ceremonia de Abelardo de la Espriella en Cali, Petro dejó la Casa de Nariño acompañado de parte de su gabinete ministerial y su hija Antonella.

¿Qué dice la Constitución?

La FM conoció en primicia la carta con la solicitud de Petro, tres días después de culminar su mandato. El expresidente sostuvo que, en el lapso de un año, debe cumplir compromisos personales, sociales, políticos y académicos.

Este miércoles 12 de agosto, Alejandro Ocampo, vicepresidente del Senado, confirmó que en la plenaria se discutirá la solicitud.

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Tras conocerse la noticia, surgió la duda de por qué Petro debe pedir el permiso de salir de Colombia a pesar de ya no ser el presidente de la República. Pues bien, la respuesta está en la Constitución.

En primer lugar, se debe tener en cuenta el numeral 3 del artículo 173, el cual menciona que el Senado es responsable de concederle la licencia al presidente para separarse temporalmente del cargo, menos cuando se trata de una enfermedad.

Ahora bien, es fundamental remitirse al artículo 196: “El presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

Uribe y Santos salieron del país tras culminar sus mandatos

Esta situación no es insólita, teniendo en cuenta que, tras culminar la Presidencia en 2010, Álvaro Uribe le solicitó al Senado salir de Colombia en el año posterior. El órgano legislativo le dio vía libre.

Juan Manuel Santos también se fue de Colombia tras dejar de ser el jefe de Estado en 2018. Sin embargo, en ese momento hubo polémica, debido a que lo hizo sin la autorización del Senado.

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