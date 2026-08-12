CANAL RCN
Colombia Video

Habló el médico que arriesgó todo para rescatar a dos bebés en pleno terremoto

Él ya había evacuado de la Clínica Panamericana de Apartadó cuando recordó que Mateo y Salomón, permanecían en el interior.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
01:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de una emergencia que dejó destrucción, miedo y cientos de familias afectadas en distintas regiones del país, también aparecen historias que recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, la vida puede abrirse paso.

Una de ellas ocurrió en Apartadó, Antioquia, donde el médico pediatra Germán Andrés Somoyar se encontraba trabajando en la Clínica Panamericana cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico.

El médico estaba atendiendo a los pacientes de la unidad donde permanecían hospitalizados varios bebés. Cuando comenzó el terremoto, la prioridad fue clara: poner a salvo a los niños.

Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto
RELACIONADO

Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto

Mientras el edificio se movía y el personal médico intentaba responder ante la emergencia, los pacientes fueron evacuados. Sin embargo, cuando Germán ya estaba afuera, recordó que todavía faltaban dos pequeños.

Mateo y Salomón permanecían en la unidad de neonatos.

¿Cómo logró sacar a los dos bebés?

Sin pensarlo demasiado y ante la necesidad de actuar rápidamente, Germán regresó al interior de la clínica.

Los dos recién nacidos necesitaban cuidados especiales y permanecían conectados a los equipos que permitían su atención. En cuestión de segundos, el médico tuvo que poner en práctica sus conocimientos y mantener la calma para protegerlos mientras el movimiento de la tierra continuaba.

Los tomó en sus brazos y consiguió sacarlos de la zona de riesgo.

La escena quedó registrada en imágenes en donde se ve cómo dos bebés encontraron refugio en los brazos de un médico que decidió regresar por ellos.

Habló el médico que arriesgó todo para rescatar a dos bebés en pleno terremoto

Para Germán, en una situación de estas características hay poco tiempo para detenerse a pensar. La preparación, el conocimiento y, sobre todo, el sentido de servicio terminan guiando la respuesta.

Elon Musk anunció internet gratuito para Colombia hasta el 12 de septiembre: ¿cómo se activa?
RELACIONADO

Elon Musk anunció internet gratuito para Colombia hasta el 12 de septiembre: ¿cómo se activa?

Su formación como médico le permitió saber cómo actuar con los pequeños, pero detrás de la técnica hubo también una reacción profundamente humana: no podía dejarlos atrás.

La maniobra que aprendió durante su formación profesional fue determinante para mantener a los bebés protegidos y garantizar que pudieran continuar con vida pese a la interrupción momentánea de los equipos y al movimiento telúrico.

Y después del miedo llegó una recompensa que, para cualquier médico, puede ser mucho más valiosa que cualquier reconocimiento: la tranquilidad de una madre al saber que su hijo estaba a salvo.

¿Cómo recibió la mamá de uno de los bebés la noticia?

Mayra, madre de uno de los pequeños, se enteró de lo ocurrido al revisar las redes sociales.

Entré a redes para ver cómo estaba esto acá, cuando vi la foto del doctor Germán con mi bebé. Exactamente, justamente con mi bebé.

La imagen le permitió descubrir que, mientras ella enfrentaba la incertidumbre provocada por el terremoto, alguien había protegido a su hijo.

Este es el edificio donde se concentra la mayor cantidad de desaparecidos en Cali
RELACIONADO

Este es el edificio donde se concentra la mayor cantidad de desaparecidos en Cali

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Se niega a detener la búsqueda de su hijo, desaparecido tras el sismo: se casaba el domingo

Temblor en Colombia

Alerta en Cali por riesgo de colapso de varias edificaciones después del terremoto

Temblor en Colombia

Iglesias quedaron destruidas tras el terremoto en Valle del Cauca: ¿qué están haciendo para repararlas?

Otras Noticias

Estados Unidos

Pedirán la cadena perpetua para Mangione tras admitir que asesinó al CEO de la mayor aseguradora en salud de EE. UU.

La sentencia contra el joven homicida se conocerá, finalmente, el 18 de diciembre.

Ciclismo

Luto en el ciclismo mundial: corredor murió atropellado en Europa, esto se sabe

El corredor falleció en medio de un accidente.

Temblor en Colombia

LATAM activa vuelos adicionales hacia Armenia y Cali tras el cierre del aeropuerto de Pereira por el puente festivo

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia