"Se nos están agotando los recursos": alcalde Galán sobre situación de la comunidad emberá en Bogotá

Desde el 25 de noviembre, han llegado cerca de 2.000 indígenas a Bogotá para hablar con el gobierno nacional y encontrar soluciones frente a las situaciones que se viven en las regiones, tales como garantías de vivienda, educación y seguridad.

Esta vez, no se asentaron en el Parque Nacional sino cerca a la Agencia Nacional de Tierras, adecuando carpas a medida que se buscan soluciones.

Para hablar sobre la situación, Noticias RCN se comunicó con el alcalde de la ciudad Carlos Fernando Galán.

¿Quién le garantiza soluciones y el retorno a esas comunidades?, ¿cree que el Gobierno Nacional se está desentendiendo de la situación?

Bogotá es la ciudad sede del Gobierno Nacional y esta población emberá está viendo sus territorios, una situación compleja.

Yo sí creo que es muy importante que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad, porque la responsabilidad principal aquí es del Gobierno Nacional, las demandas que tiene esta población es al Gobierno Nacional. Quien tiene la capacidad de resolver las problemáticas en territorio que afectan a esa población, y que la llevan a desplazarse a Bogotá, es el Gobierno Nacional.

En Bogotá estamos listos a apoyar, pero no pueden evadir su responsabilidad, no puede poner la carga exclusivamente en el Distrito, sino que tienen que responderle a la comunidad y responder en esa forma también a la ciudad.

¿Tiene el Distrito la capacidad de atender a más de 2.000 personas, hay plata para esto?

Bogotá este año ya ha invertido cerca de 9.000 millones de pesos. Se nos están agotando los recursos.

En el apoyo que le demos a la población que estaba en el Parque Nacional para su retorno, hubo una petición de la Unidad de Víctimas donde nos dijeron; por favor, apoyen a la población del Parque Nacional que no va a retomar a su territorio de origen, pero que tampoco se quiere quedar en Bogotá, que quiere desplazarse a otra zona, ya se agotaron nuestros recursos y la Unidad de Víctimas no ha asumido la responsabilidad.

Hacemos un llamado para que esas 130 personas, que venían del Parque Nacional y que están en albergues que están siendo pagados por el Distrito, reciban apoyo económico de la Unidad de Víctimas, como le corresponde para que puedan ir a los territorios donde quieren

¿Alguien del gobierno lo ha llamado o se ha puesto en contacto con usted?

No, hasta ahora no. Inclusive, me han pedido que por favor interceda ante diferentes entidades del Estado, del gobierno nacional.

Yo creo que eso no tiene ningún sentido, el Gobierno Nacional tiene que coordinarse y asumir esa responsabilidad y no pedirle al Distrito; venga, pónganos de acuerdo a nosotros para que podamos responderle a la ciudadanía. No, pónganse de acuerdo ustedes y atiendan las inquietudes que tienen la población emberá que llegó a Bogotá.