Capturan a canadiense que habría secuestrado y torturado a una mujer en Medellín

Un canadiense fue capturado luego de ser denunciado por secuestrar y golpear a una mujer que se encargaba de la limpieza en un apartamento de Medellín.

Tortura duró más de una hora

El hecho se remonta a hace más de un año. La mujer aseguró que durante hora y media, los dos canadienses la maltrataron en el apartamento que alquilaron en El Poblado.

La víctima intentó escaparse, pero mientras corría hacia la puerta, los extranjeros presuntamente la alcanzaron y llevaron arrastrada de vuelta al apartamento. Los canadienses la señalaron de robarles dinero y un anillo, hechos no comprobados ante las autoridades.

“Uno de ellos me tapó la boca y me metió una funda. Me reventaron la boca con la fuerza con la que me metían la funda y empecé a vomitar. Uno de ellos, el moreno, me pegaba en las costillas y abdomen. Me daba puños y yo sentía que me quedaba sin respirar”, relató la mujer.

Por causa de este suceso, la víctima tuvo contusiones y traumatismos. Actualmente, sigue limpiando los apartamentos que se rentan a través de plataformas, tanto para colombianos como extranjeros.

Gracias a su denuncia y las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, uno de los canadienses fue capturado en la capital antioqueña. Ahora, deberá responder por los delitos de secuestro agravado y tortura. Las autoridades mantienen la búsqueda por el otro.

Canadiense habría secuestrado y torturado a una menor en Santa Marta

Días atrás, fue capturado Andy Asselin, canadiense que presuntamente secuestró y torturó a una menor de edad en un hostal de Santa Marta.

El 26 de abril de 2024, según contó la Fiscalía, una joven de 13 años habría sido raptada por dos personas, entre quienes se encontraba el canadiense. Al parecer, la secuestraron por el robo de unos objetos dentro del hostal.

La menor fue llevada a una de las habitaciones, donde supuestamente la amarraron de pies y manos. La joven fue sometida a tratos degradantes. El canadiense fue capturado por la circular azul en su contra y le impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.