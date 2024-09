Cancillería formuló cargos a Armando Benedetti por abandono de cargo cuando era embajador en Venezuela

Este 6 de septiembre, la Cancillería abrió una nueva investigación en contra de Armando Benedetti. La razón es que la Oficina de Asuntos Disciplinares del Ministerio de Relaciones Exteriores habría detectado que, mientras que ejercía funciones diplomáticas en Caracas, Venezuela, salió de ese territorio sin reportarlo.

La falta sería considerada grave e, incluso, podría causarle la suspensión o destitución de su cargo actual. Además, aparte de la Cancillería, la Procuraduría General de la Nación también podría tener facultades para indagarlo por este presunto caso.

Estos son los detalles de la formulación de cargos que la Cancillería le realizó a Armando Benedetti

Según las primeras líneas investigativas de la Cancillería, las múltiples salidas de Armando Benedetti de Caracas se presentaron en el año 2023. En ese entonces, habría tenido que recibir el aval de Álvaro Leyva, que era el canciller, pero, presuntamente, no sucedió así.

En junio de 2023 inició la polémica porque el canciller Álvaro Leyva ordenó que le descontaran a Armando Benedetti el salario de los días comprendidos entre el 7 y el 22 de junio por, al parecer, dejar su puesto.

Además, el exembajador en Venezuela reaccionó a través de su cuenta de X, en donde escribió lo siguiente: "en junio solo recibí el 25% de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia no remunerada, la cual negaron y en la que he insistido".

"Para los preocupados, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país", escribió adicionalmente en esa oportunidad.

A lo largo de la investigación, a la Cancillería le corresponderá esclarecer cuándo se habrían presentado exactamente las ausencias y cuáles serían las razones que habría tenido Armando Benedetti. Pero, adicionalmente, si se generaron algunas afectaciones mientras que él no estuvo presente en Caracas.

La Cancillería también está investigando a Armando Benedetti por presuntamente agredir a su esposa

En julio de 2024, Armando Benedetti fue acusado de agredir a su esposa. Los supuestos hechos habrían ocurrido mientras que se encontraban en España.

Por lo tanto, el canciller Luis Gilberto Murillo indicó que iban a seguir de cerca la situación para esclarecerla y tomar decisiones rápidamente en el caso de que se requiera.

"Se informó a control internos disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que avanzaran en lo que su competencia corresponde", estableció el canciller Luis Gilberto Murillo.

Además, después de que la presunta agresión se conoció, Armando Benedetti escribió en X que "lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio".