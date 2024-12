Así cayó un ladrón que robó una patineta eléctrica en Bogotá: intentó esconderse en un centro comercial

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que una persona fue capturada en flagrancia en medio de un robo.

La patineta fue recuperada

El hecho se presentó el 10 de diciembre en la calle 114 con carrera 11, norte de Bogotá. Durante la noche, un ciudadano se estaba movilizando en su patineta eléctrica, cuando es abordado por el delincuente.

Luego de robar la patineta, el delincuente huye. Sin embargo, uniformados de la Policía estaban realizando labores de patrullaje cerca de donde ocurrió el crimen.

La central de radio los alertó y pudieron capturar al señalado delincuente, tomando como referencia sus características físicas. La detención se efectuó sobre la calle 121 con carrera 14.

Tratando de evitar el proceso, el supuesto criminal intentó esconderse en un centro comercial, pero sin el resultado esperado. La Policía le incautó un arma cortopunzante y recuperó la patineta eléctrica. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía.

Las autoridades le insisten a las personas para que denuncien hechos similares a través de la línea 123.

Inseguridad en Bogotá durante 2024

Con corte al 30 de noviembre, la Secretaría de Seguridad indicó que en 2024 se cometieron 123.070 hurtos a personas, una reducción del 16.1% en contraste con el año anterior.

Las localidades más azotadas por el hurto a personas fueron: Suba (12.202), Engativá (11.652), Los Mártires (11.647), Kennedy (11.151), Chapinero (10.380) y Santa Fe (8.272).

Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de ‘Bogotá Cómo Vamos 2024’, la encuesta con la que se mide la percepción ciudadana.

En materia de seguridad, el 48% de los ciudadanos se sintieron inseguros en la capital. Si bien la cifra se redujo en comparación con 2024 (52%), la gente dejó de denunciar.

El año pasado, el 46% de los habitantes denunció, pero este 2024 la cifra cayó al 43%. Los motivos de la población para no hacerlo fueron principalmente: no sienten que la denuncia genere alguna solución, ya lo han hecho y no hubo efectos, no saben cómo hacerlo y temen represalias.

Los problemas de seguridad que más preocuparon a los habitantes en sus barrios fueron: atracos callejeros, drogadicción, tráfico de drogas, robos de carros o partes, asaltos a casas o apartamentos, atracos a tiendas y presencia de pandillas.