Percepción de inseguridad en Bogotá bajó, pero la gente no está denunciando

El hurto sigue siendo la principal preocupación para los habitantes de Bogotá. El estudio reveló que el 48% se sienten inseguros. Si bien esta cifra resulta alarmante, mostró una leve mejoría del 4% con respecto a 2023.

Los motivos de la gente para no denunciar

La percepción de inseguridad bajó, pero persistió alta entre las mujeres y habitantes en el sur de la ciudad. El 34 % y 40.5% del sur occidental y oriental respectivamente se sintió inseguro en su zona.

El informe reveló que se han registrado 9.360 casos de hurto a personas en lo que del año. De igual forma, existe una creciente preocupación por la falta de denuncias.

¿Por qué la ciudadanía no denuncia? El 54.2% consideró que este mecanismo no termina generando soluciones efectivas. Además, un 31.4% indicó que ya lo hicieron, pero no hubo cambio. Un 8.7% de los encuestados aseguró no saber cómo hacerlo y un 10.6% teme represalias.

Asimismo, las personas insisten en su preocupación por la creciente actividad delictiva y la aparente falta de control para hacerle frente las estructuras criminales.

Recientes hurtos ocurridos en Britalia y Toberín

Dos casos recientes son muestra de ello. En Britalia, Kennedy; delincuentes en bicicleta atracaron a una adulta mayor y a otro hombre en cuestión de segundos.

Sumado a ello, en el sector de Toberín, norte de Bogotá; una banda organizada robó una tienda de Adidas, llevándose mercancía valorada en 1.400 millones de pesos luego de abrir un hueco en la pared.

“Muchos atracos, los carros se los están robando últimamente. Las bandas organizadas están cogiendo mucho vuelo y no lo han podido dominar”, esto dijo Sergio Marín, un habitante sobre la situación de inseguridad en la capital colombiana.

Las autoridades le hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie los delitos, enfatizando que esta acción es fundamental para combatir la delincuencia. Para el caso de Toberín, por ejemplo, la Policía judicial se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes.

¿Cuáles son los problemas más graves que perciben los habitantes en sus barrios? El primer temor son los atracos callejeros (61.7%), superando a la drogadicción (31.1%), tráfico de drogas (18.6%), robo de carros o partes (15.2%) y asaltos en casas o apartamentos (14.1%), entre otros hechos.