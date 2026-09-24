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Capturado taxista que, en medio de una riña, disparó a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá

La situación fue controlada por uniformados de la Policía que se encontraban en la zona.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
06:40 a. m.
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Momentos de pánico se vivieron la noche del miércoles, 23 de septiembre, a las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, cuando, en medio de una riña entre taxistas, uno de los involucrados desenfundó un arma traumática y empezó a disparar, impactando a varios vehículos de servicio público.

Cerca, se encontraba el esquema de seguridad de un general que reaccionó de inmediato, logrando capturar al agresor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Por suerte no se registraron heridos.

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¿Qué se sabe sobre el operativo que permitió la captura del agresor?

En horas de la noche, el brigadier general, Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que “en la localidad de Teusaquillo fue capturado el conductor de taxi, mediante plan candado, que, presuntamente, habría intimidado con arma traumática a varios conductores, taxistas, en inmediaciones al aeropuerto El Dorado”.

Cristancho indicó que las autoridades actuaron tan pronto como inició la riña, debido a que, “en el lugar de los hechos, se encontraba personal de la Policía Nacional”.

Sin embargo, “al percatarse de la presencia de los uniformados, el presunto agresor intentó huir, accionando su arma traumática en contra de ellos. Ante esta situación, uno de los policías hizo uso de su arma de dotación, en cumplimiento de su deber y legítima defensa”.

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Arma traumática y vehículo del agresor se encuentran en poder de las autoridades:

El general Cristancho indicó, además, que en medio del procedimiento realizado la noche del miércoles, “fue hallada el arma traumática” con la que se habrían realizado los disparos “y se inmovilizó el vehículo en el que se desplazaba” el agresor.

Según el comandante de la Policía Metropolitana, una vez se realizaron verificaciones en inmediaciones a la terminal aérea, “se pudo confirmar que no se presentaron lesionados por estos hechos”. La operación de El Dorado no registró afectaciones.

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