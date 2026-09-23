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Pacto Histórico perfila sus posibles cartas para las regionales de 2027: Claudia López tendría ventaja para Bogotá

Según versiones conocidas en círculos políticos cercanos al Pacto Histórico, la colectividad tendría prácticamente definida una primera baraja.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
09:18 p. m.
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A poco más de un año del inicio del calendario preelectoral para los comicios regionales de 2027, comienzan a conocerse nombres que estarían siendo evaluados por distintos sectores políticos para disputar alcaldías y gobernaciones en varias regiones del país.

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Según versiones conocidas en círculos políticos cercanos al Pacto Histórico, la colectividad tendría prácticamente definida una primera baraja de posibles aspirantes para algunas de las principales ciudades y departamentos del país.

Claudia López tomaría ventaja para Bogotá; Francia Márquez sonaría para Cali

Entre los nombres que más llaman la atención figura el de la exalcaldesa Claudia López, quien tendría altas probabilidades de convertirse en la candidata respaldada por sectores afines al oficialismo para la Alcaldía de Bogotá.

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Aunque también se menciona al presidente Gustavo Petro como una alternativa, fuentes políticas señalan que existiría un consenso mayoritario alrededor de López.

En Cali, la exvicepresidenta Francia Márquez sería una de las figuras que se evalúan para disputar la Alcaldía. Su eventual fórmula política estaría acompañada por Alexander López, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y exsenador, quien aspiraría a la Gobernación del Valle del Cauca.

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En la costa Caribe, también se menciona al exministro del Interior Armando Benedetti como una posible apuesta para la Alcaldía de Barranquilla. Mientras tanto, Mario Fernández Alcocer sonaría como candidato a la Gobernación de Sucre.

Gobernaciones y movimientos en Medellín marcan el panorama

La lista de posibles aspirantes también incluiría al expresidente de Colpensiones Jaime Duzán para la Gobernación del Huila y al excongresista Gustavo Bolívar para la Gobernación de Cundinamarca.

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Por otra parte, en Antioquia se despejan algunas especulaciones. Fuentes cercanas al exgobernador y excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguran que no tiene previsto participar como candidato ni a la Alcaldía de Medellín ni a la Gobernación de Antioquia, aunque podría respaldar nuevos liderazgos desde otros espacios políticos.

En contraste, el exgobernador Aníbal Gaviria sí estaría evaluando un eventual regreso a la contienda electoral. Versiones conocidas indican que la opción más fuerte sería una candidatura a la Alcaldía de Medellín, aunque también se contempla una aspiración a la Gobernación.

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Dentro del sector político cercano al alcalde Federico Gutiérrez, el nombre que comienza a tomar fuerza para sucederlo sería el de Manuel Villa, actual secretario de Seguridad de Medellín, quien podría convertirse en la carta de los movimientos Creemos y Defensores de la Patria para las elecciones regionales de 2027.

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