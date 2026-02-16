Así quedó el recargo del aeropuerto y la unidad por cada cien metros en los taxis para 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad ha formalizado el nuevo esquema tarifario que regirá el servicio de transporte público individual (taxis) en la capital durante el año 2026.

Tras la expedición del Decreto 042, se establecieron los valores actualizados para el cobro por taxímetro y plataformas tecnológicas, reflejando un ajuste basado en variables macroeconómicas como el IPC y el costo de vida.

Para los usuarios que utilizan el sistema tradicional de taxímetro, el cambio más significativo se observa en el valor de la unidad y el recargo hacia la terminal aérea, puntos clave para el bolsillo de los capitalinos.

La unidad y el recargo al aeropuerto: Los nuevos valores

El sistema de cobro en Bogotá sigue operando mediante la acumulación de unidades. A partir del 12 de febrero de 2026, el valor de la unidad por cada 100 metros recorridos (o cada 24 segundos de espera) se fijó en $159 para el servicio estándar. Aquellos vehículos que cuenten con el "factor de excelencia operacional" (taxis de lujo o con estándares superiores de servicio) podrán cobrar hasta $172 por unidad.

En cuanto al recargo desde y hacia el Aeropuerto El Dorado o el Puente Aéreo, el incremento ha sido notable. Este recargo adicional, que se suma al valor que marque el taxímetro al final de la carrera, quedó estipulado en $8.000 para el servicio básico y $8.600 para vehículos con factor de calidad.

Para que un taxista pueda cobrar estas nuevas tarifas, es obligatorio que el vehículo haya realizado la recalibración del taxímetro y porte el nuevo tarjetón informativo con los precios de 2026 a la vista del pasajero.

Conozca todos los valores que fueron oficializados: