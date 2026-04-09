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VIDEO | Bombas, choques y taxistas heridos tras violento enfrentamiento con el Esmad en El Dorado

Conductores denuncian que camionetas blancas los están reemplazando y cobrando hasta el triple.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
01:49 p. m.
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Una jornada tensa se vivió en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde un grupo de taxistas protagonizó fuertes enfrentamientos con el Esmad, generando bloqueos que afectaron el ingreso a la terminal aérea y perjudicaron a miles de viajeros.

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Taxistas y Esmad protagonizaron enfrentamientos el El Dorado

Los hechos comenzaron sobre las 4:00 de la tarde, cuando los conductores iniciaron protestas bloqueando los accesos al aeropuerto.

La situación escaló rápidamente y obligó la intervención de la Policía, que en su intento por restablecer el paso hizo uso de la fuerza y lanzó bombas de aturdimiento.

Los disturbios se prolongaron durante toda la noche y se extendieron hasta el amanecer.

En medio de los enfrentamientos, varios taxistas resultaron lesionados, mientras que el impacto para los usuarios fue masivo: más de 30.000 personas se vieron afectadas por las dificultades para llegar o salir de la terminal aérea.

¿Por qué están protestando los taxistas en El Dorado?

Los manifestantes aseguran que la protesta se originó por la presencia de camionetas blancas que, según denuncian, están ocupando su lugar en la prestación del servicio de transporte dentro del aeropuerto.

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Uno de los conductores explicó: “La razón es que están suplantando el servicio de taxi individual por camioneta blanca, que el servicio para pago en camioneta blanca lo triplica casi en el servicio. Y nosotros como taxis nos estamos viendo afectados porque no nos dejan trabajar”.

También añadió: “Tienen la misma capacidad de servicio de taxi, pero están triplicando el servicio para los ciudadanos que están llegando a la capital. El valor del servicio de traslado del aeropuerto a su destino está siendo triplicado por este servicio de transporte”.

Los conductores también manifestaron su inconformidad por lo que consideran un daño a su reputación, al señalar que las tarifas elevadas de estos vehículos afectan la percepción del servicio de transporte en la ciudad.

¿Cómo está la situación en El Dorado tras la protesta de taxistas?

Para la mañana de este jueves, el panorama cambió completamente. La movilidad hacia el aeropuerto se encuentra sin contratiempos y el tráfico fluye con normalidad.

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Los taxistas, por ahora, han optado por abrir espacios de diálogo y algunos de ellos se encuentran reunidos con directivas de la empresa que administra los 1.280 taxis autorizados para operar en la terminal.

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