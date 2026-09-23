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'Rafa' Nadal volverá a las canchas y se enfrentará a uno de los '4 fantásticos' de la historia del tenis

El partido hará parte de la celebración del décimo aniversario de la academia del tenista español.

Rafa Nadal vuelve a jugar.
Foto: Rafa Nadal Academy

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
10:06 p. m.
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Dos años después de su retiro de las competiciones oficiales, Rafael Nadal volverá a jugar en su país y lo hará ante uno de los máximos ganadores de la historia del tenis, el británico Andy Murray.

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El anuncio lo hizo a través de un video en el que simula enviarle un mensaje de audio a Andy invitándolo a participar de su torneo y sugiriéndole, en broma, que podrían jugar al golf antes de ponerse los pantalones cortos de nuevo.

Inmediatamente Murray responde que está en camino a España y confirma su presencia en el evento de exhibición organizado por el máximo campeón del Roland Garros.

¿Cuándo vuelve a jugar Rafael Nadal?

En la web oficial de la 'Rafa Nadal Academy' se informa que el partido de exhibición se jugará el próximo 3 de octubre de 2026 y que las entradas ya se encuentran agotadas. El evento, que además contará con más enfrentamientos entre amigos de los dos multicampeones, se celebrará en el marco del décimo aniversario de la academia del 'manacorí' ubicada en Manacor, Mallorca.

Además del juego estelar entre Nadal y Murray, más los otros partidos entre deportistas que están por confirmar, también se anuncia la presentación de un artista sorpresa que animará la celebración.

Será una jornada llena de entretenimiento, experiencias exclusivas y una oportunidad única de ver a uno de los mejores deportistas de la historia.

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Se vuelven a enfrentar dos tenistas del 'Big Four'

Rafael Nadal, con 22 títulos de Grand Slam, junto a Andy Murray, ganador de 3 'grandes' más dos oros olímpicos, hicieron parte del legendario 'Big Four' del tenis que durante años maravilló a todos los amantes del tenis; Roger Federer y Novak Djokovic son los otros dos tenistas que hicieron parte del selecto grupo y, actualmente, el serbio 'Nole' es el único que se mantiene en competencia.

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