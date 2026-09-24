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Se reportó fuerte sismo en Turquía hoy 24 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

La magnitud se situó por encima de los 5.4. ¿Dónde fue el epicentro? Descubra aquí los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 24 de 2026
06:47 a. m.
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Este 24 de septiembre de 2026, a las 2:40 de la madrugada de Colombia (10:40 de la mañana de Turquía), se originó un fuerte movimiento telúrico en Sanliurfa, la ciudad de ese país que está ubicada en el sector suroriental.

La magnitud, de acuerdo con el reporte de las entidades especializadas, superó la magnitud de 5.0. ¿En qué zonas se alcanzó a sentir? ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Sanliurfa, Turquía, hoy 24 de septiembre de 2026

  • 2:40 a.m. de Colombia / 10:40 a.m. de Turquía.

Epicentro: Sanliurfa, Turquía.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: superficial (a 7 kilómetros de la superficie).

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Hilvan, a 20 kilómetros de la capital provincial de Sanliurfa y a 75 kilómetros de la frontera con Siria.

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Además, según los expertos, las provincias en las que más se sintió el sismo fueron Adiyaman, Malatya, Gaziantep y Diyarbakir.

¿Qué han manifestado las autoridades de Turquía tras el fuerte sismo de hoy 24 de septiembre de 2026?

A pesar de que el movimiento telúrico se sintió con fuerza, las autoridades de Turquía han emitido partes de tranquilidad.

De acuerdo con Murat Kurum, ministro de Urbanismo y Medio Ambiente de ese país, no se registraron daños materiales y, por lo tanto, tampoco hubo heridos ni víctimas.

Además, la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias resaltó que no se han encontrado evidencias de consecuencias adversas y que el desencadenante fue una falla geológica secundaria.

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No obstante, las entidades especializadas continuarán realizando un monitoreo constante debido a que podrían presentarse algunas réplicas.

¿Cuál ha sido el último movimiento telúrico que se ha sentido este 24 de septiembre de 2026 en Colombia?

A las 6:33 de la mañana de este 24 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano alertó un nuevo movimiento telúrico en Chaparral, Tolima.

Los detalles de ese evento sísmico son los siguientes:

  • 6:33 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

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