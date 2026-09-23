¿Qué pasa en Chaparral, Tolima? SGC da nuevo boletín sobre los constantes temblores

La constante actividad sísmica en Chaparral, Tolima, continúa bajo vigilancia del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Ante los numerosos movimientos registrados durante los últimos días, la entidad entregó una nueva actualización y explicó que todavía se estudian diferentes hipótesis para establecer qué está provocando esta secuencia.

Amat Zuluaga Guerra, nuevo director general del SGC, señaló que actualmente no existe una respuesta definitiva. Los especialistas continúan recopilando y analizando información para entender el comportamiento de los sismos.

¿Por qué está temblando tanto en Chaparral, Tolima?

Entre las posibilidades analizadas está una eventual relación con los cambios producidos en la corteza después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. El SGC también estudia otros escenarios, como la migración de fluidos o la actividad de fallas geológicas presentes en Tolima.

“Sobre la secuencia sísmica en Chaparral, Tolima. Puede ser una transferencia de esfuerzos por migración de fluidos como respuesta al sismo del 10 de agosto o si corresponde a una actividad puntual de fallas geológicas en el departamento o alguna otra consideración. Sin embargo, estas hipótesis requieren de mayor análisis”, explicó Zuluaga.

Esto significa que, por ahora, ninguna de estas posibilidades puede presentarse como la causa confirmada de los movimientos.

SGC reforzó el monitoreo de los sismos en Chaparral

Para reducir la incertidumbre y obtener información más precisa, el organismo se encuentra recopilando datos mediante una red de alrededor de 200 estaciones y sensores distribuidos en Colombia.

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Además, especialistas se desplazaron hasta Chaparral con equipos e instrumentación para mejorar la localización de los eventos registrados.

La actividad en la zona ha sido especialmente llamativa. Desde el 20 de septiembre se han registrado cientos de movimientos, 16 de ellos con magnitudes superiores a 4, según las actualizaciones conocidas hasta este 23 de septiembre.

Zuluaga también hizo énfasis en una advertencia clave para la ciudadanía: “Los sismos no se pueden predecir”. Sin embargo, explicó que la información recopilada permite fortalecer el conocimiento y mantener un monitoreo de largo plazo.

Por esta razón, el SGC continúa siguiendo de cerca la evolución de la actividad sísmica y recomienda consultar sus canales oficiales ante nuevos reportes.