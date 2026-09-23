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Imputan a empleado de una pastelería por tentativa de homicidio por atacar a su jefa en Bogotá

Las autoridades señalaron que la víctima recibió cerca de 80 lesiones durante el ataque.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
08:40 p. m.
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Un juez de control de garantías envió a prisión a un empleado de una pastelería señalado de atacar violentamente a la propietaria del establecimiento en un hecho ocurrido el pasado 23 de julio en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

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La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por el procesado.

De acuerdo con la investigación, el hombre, de nacionalidad venezolana, habría agredido a la comerciante luego de una discusión relacionada con el pago anticipado de su salario. Las autoridades señalaron que la víctima recibió cerca de 80 lesiones durante el ataque.

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Una discusión por el salario habría desencadenado la agresión

Según expuso la Fiscalía durante las audiencias preliminares, el procesado le habría exigido a su empleadora el pago adelantado de su sueldo. Sin embargo, la mujer le respondió que aún no había llegado la fecha establecida para realizar el desembolso.

“La señora le indicó que le iba a pagar el día 30”, explicó el ente acusador al sustentar la imputación. De acuerdo con la investigación, la respuesta habría provocado la reacción violenta del trabajador, quien presuntamente le propinó un puñetazo e inició el ataque.

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Inicialmente, el hombre fue capturado por el delito de lesiones personales, pero posteriormente recuperó la libertad. No obstante, tras avanzar las investigaciones y recopilar nuevos elementos probatorios, las autoridades ordenaron su recaptura.

La víctima sufrió graves heridas

La agresión dejó a la propietaria de la pastelería con lesiones de extrema gravedad. Entre las afectaciones reportadas se encuentran una fractura de nariz y el desprendimiento del cuero cabelludo.

La mujer logró ser auxiliada por comerciantes vecinos del sector, quienes intervinieron y le brindaron ayuda mientras era atendida por los organismos de emergencia.

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Durante la nueva diligencia judicial, la Fiscalía sostuvo que la violencia ejercida y la gravedad de las heridas permitían atribuirle al procesado el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Aunque el acusado no aceptó los cargos, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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