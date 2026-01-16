Banda causó angustia con violento robo en Bogotá: atacó en manada y casi ocurre una tragedia

La Policía dio a conocer el momento en el que se evitó que ladrones robaran un vehículo que había sido inmovilizado en Bogotá.

El caso se dio en la localidad de Bosa. Los uniformados estaban recorriendo los alrededores del barrio Brasilia cuando les informaron que unos ladrones interceptaron una grúa de la Secretaría de Movilidad.

Querían robar carro inmovilizado

De manera violenta, intentaron llevarse el carro que había sido inmovilizado, el cual prestaba servicio informal de transporte. Los cuatro criminales huyeron cuando vieron que los policías los tenían al acecho.

Al final, pudieron ser capturados. Uno de ellos tenía objetos tecnológicos de valor que habían sido robados.

Las cámaras registraron paso a paso lo ocurrido. Los ladrones estaban movilizándose en un vehículo tipo van y le cerraron el paso a la grúa. En cuestión de segundos, se bajaron e intimidaron a los trabajadores.

¿Cuántos robos de carros ocurren en Bogotá?

El hurto de automotores fue uno de los delitos de alto impacto que bajó en lo corrido de 2025. Las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía revelaron que se presentaron 3.041 hechos, con corte al 30 de noviembre.

Mensualmente, así se distribuyó la cantidad de casos: enero (244), febrero (271), marzo (204), abril (208), mayo (269), junio (294), julio (274), agosto (303), septiembre (276), octubre (314) y noviembre (294).

Con lo que respecta a las modalidades, la llave maestra tuvo prevalencia sobre escopolamina y armas de fuego o blancas.

Los casos se dieron de la siguiente manera en las localidades: Candelaria (9), Chapinero (39), Santa Fe (42), Antonio Nariño (66), Los Mártires (68), Usaquén (70), Tunjuelito (72), Teusaquillo (101), Usme (108), Barrios Unidos (108), Fontibón (109), San Cristobal (147), Bosa (167), Rafael Uribe Uribe (195), Suba (206), Ciudad Bolívar (230), Puente Aranda (336), Engativá (354) y Kennedy (588).