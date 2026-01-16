CANAL RCN
Colombia Video

Banda causó angustia con violento robo en Bogotá: atacó en manada y casi ocurre una tragedia

Los criminales le cortaron el paso a una grúa para llevarse el carro inmovilizado.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 16 de 2026
11:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía dio a conocer el momento en el que se evitó que ladrones robaran un vehículo que había sido inmovilizado en Bogotá.

VIDEO | Así ocurrió el violento robo que provocó aparatoso y mortal accidente en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así ocurrió el violento robo que provocó aparatoso y mortal accidente en Bogotá

El caso se dio en la localidad de Bosa. Los uniformados estaban recorriendo los alrededores del barrio Brasilia cuando les informaron que unos ladrones interceptaron una grúa de la Secretaría de Movilidad.

Querían robar carro inmovilizado

De manera violenta, intentaron llevarse el carro que había sido inmovilizado, el cual prestaba servicio informal de transporte. Los cuatro criminales huyeron cuando vieron que los policías los tenían al acecho.

Al final, pudieron ser capturados. Uno de ellos tenía objetos tecnológicos de valor que habían sido robados.

Las cámaras registraron paso a paso lo ocurrido. Los ladrones estaban movilizándose en un vehículo tipo van y le cerraron el paso a la grúa. En cuestión de segundos, se bajaron e intimidaron a los trabajadores.

¿Cuántos robos de carros ocurren en Bogotá?

El hurto de automotores fue uno de los delitos de alto impacto que bajó en lo corrido de 2025. Las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía revelaron que se presentaron 3.041 hechos, con corte al 30 de noviembre.

Cayó 'Nani': videos revelan cómo vigilaba, armaba y participaba en una cadena de robos a casinos en Bogotá
RELACIONADO

Cayó 'Nani': videos revelan cómo vigilaba, armaba y participaba en una cadena de robos a casinos en Bogotá

Mensualmente, así se distribuyó la cantidad de casos: enero (244), febrero (271), marzo (204), abril (208), mayo (269), junio (294), julio (274), agosto (303), septiembre (276), octubre (314) y noviembre (294).

Con lo que respecta a las modalidades, la llave maestra tuvo prevalencia sobre escopolamina y armas de fuego o blancas.

Los casos se dieron de la siguiente manera en las localidades: Candelaria (9), Chapinero (39), Santa Fe (42), Antonio Nariño (66), Los Mártires (68), Usaquén (70), Tunjuelito (72), Teusaquillo (101), Usme (108), Barrios Unidos (108), Fontibón (109), San Cristobal (147), Bosa (167), Rafael Uribe Uribe (195), Suba (206), Ciudad Bolívar (230), Puente Aranda (336), Engativá (354) y Kennedy (588).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

"A todos nos va a llegar": impactante declaración de Jhonny Rivera sobre la muerte tras el último adiós de Yeison Jiménez

Violencia de género

Capturan a hombre investigado por tentativa de feminicidio en Ciudad Bolívar

Lluvias En Colombia

VIDEO | Avalancha se llevó un puente en segundos y dejó incomunicado a un municipio del norte del Valle del Cauca

Otras Noticias

Luis Fernando Muriel

Luis Muriel, duda para la vuelta de la Superliga por curiosa razón

Luis Fernando Muriel es duda para enfrentar a Santa Fe y su entrenador entregó las razones.

Trabajo

Ministerio de Trabajo aclara si pueden despedir trabajadores por el alza del salario mínimo

Conozca lo que advierten desde la cartera por las decisiones que puede tomar la empresa.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría advierte grave deterioro financiero y operativo en Nueva EPS tras su intervención

María Corina Machado

María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó