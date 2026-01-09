Cayó 'Nani': videos revelan cómo vigilaba, armaba y participaba en una cadena de robos a casinos en Bogotá

En Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa, las autoridades venían siguiendo el rastro de una pareja señalada de cometer varios robos a casinos, hechos que quedaron registrados en videos.

Las acciones preventivas desplegadas por la Policía permitieron reaccionar a tiempo ante una nueva alerta y evitar que se consumara otro asalto bajo la misma modalidad.

Policía frenó intentó de hurto a un casino en Bosa, Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la estación de Policía de Bosa lograron la captura de una mujer de 25 años, conocida con el alias de ‘Nani’, señalada de participar activamente en una seguidilla de robos a casinos en esta localidad del sur de la capital.

El procedimiento se registró en el barrio Santa Fe, mientras los policías realizaban labores de patrullaje.

Durante la ronda preventiva, los uniformados fueron alertados por la activación de la alarma de un casino, lo que los llevó a desplazarse de inmediato hasta el lugar.

Al llegar al establecimiento, la administradora informó a las autoridades que una mujer y su pareja sentimental pretendían cometer un hurto, siguiendo un patrón similar al utilizado en otros robos ocurridos en la zona.

Esta información coincidía con datos recopilados previamente por la Policía sobre una pareja que estaría detrás de varios asaltos a casinos en Bosa.

Durante el registro a la mujer, los uniformados hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38.

Videos revelan cómo hacía esta mujer para consumar sus robos a los casinos

Según las investigaciones adelantadas, ‘Nani’ cumplía un rol clave dentro de la estructura delictiva: realizaba labores de vigilancia y era quien entregaba el arma a su pareja sentimental para que ejecutara los robos dentro de los establecimientos.

Las autoridades lograron establecer que, bajo este mismo esquema, la pareja habría participado en al menos cinco eventos de hurto a casinos en esta localidad.

Parte de estas acciones quedaron registradas en videos que muestran cómo operaban, material que ahora hace parte del proceso investigativo.

Tras su captura, la mujer y el arma de fuego incautada fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que adelantará las audiencias correspondientes mientras continúan las investigaciones.