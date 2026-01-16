VIDEO | Así ocurrió el violento robo que provocó aparatoso y mortal accidente en Bogotá

La tarde del jueves 15 de enero se volvió trágica en Bogotá. Dos ladrones motorizados interceptaron a un hombre que había salido de un restaurante y le robaron sus objetos de valor, como reloj y celular.

RELACIONADO Revelan más detalles del accidente tras persecución de película en Bogotá donde hubo varios muertos

Con lo que no contaron los sujetos es que él iba a perseguirlos en su camioneta. No los perdió de vista y buscó alcanzarlos a toda velocidad. Sin embargo, sobre la calle 72 con avenida 68, ocurrió el accidente mortal.

¿Quiénes eran las víctimas que fallecieron?

El punto de partida es el barrio Las Ferias. El hombre había almorzado y se disponía a seguir su día, cuando fue sorprendido por los ladrones. Las cámaras mostraron que el primero sacó un revólver y lo amenazó, mientras que el otro lo esperó en la motocicleta listo para la huida.

Minutos después, la situación se tornó en una persecución de película por la avenida 68, vía altamente concurrida y que está bajo construcción por las obras de Transmilenio.

La motocicleta en la que iban no estaba en regla, teniendo en cuenta los varios comparendos que superan el millón de pesos.

Adultos mayores murieron tras impacto con volqueta

Si bien la víctima pudo interceptarlos, el accidente fue aparatoso. Lastimosamente, la camioneta impactó también con un carro en el que se movilizaban dos adultos mayores identificados como Santiago Rodríguez y Clara Lucía León Bernal.

RELACIONADO Bogotá cerró el 2025 con nueve de once delitos de alto impacto a la baja

Ambos murieron, al igual que uno de los ladrones. Por su parte, el otro delincuente fue llevado a un centro médico y tiene estado crítico. Los objetos de valor fueron recuperados.

Recientemente, el Distrito presentó el balance en materia de seguridad en 2025. Tomando como referencia los delitos de alto impacto, hubo considerables reducciones en hurto a personas, a comercio, a residencias, a entidades financieras, a automotores, a motocicletas, homicidios, extorsiones y delitos sexuales.

En cambio, violencia intrafamiliar y lesiones personales se incrementaron. Es decir, nueve de los 11 delitos arrojaron menores cifra que en 2024.