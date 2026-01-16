CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así ocurrió el violento robo que provocó aparatoso y mortal accidente en Bogotá

Se conoció el momento en el que ladrones motorizados robaron a un hombre en una camioneta. Minutos después, los persiguió hasta protagonizar el accidente.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 16 de 2026
09:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tarde del jueves 15 de enero se volvió trágica en Bogotá. Dos ladrones motorizados interceptaron a un hombre que había salido de un restaurante y le robaron sus objetos de valor, como reloj y celular.

Revelan más detalles del accidente tras persecución de película en Bogotá donde hubo varios muertos
RELACIONADO

Revelan más detalles del accidente tras persecución de película en Bogotá donde hubo varios muertos

Con lo que no contaron los sujetos es que él iba a perseguirlos en su camioneta. No los perdió de vista y buscó alcanzarlos a toda velocidad. Sin embargo, sobre la calle 72 con avenida 68, ocurrió el accidente mortal.

¿Quiénes eran las víctimas que fallecieron?

El punto de partida es el barrio Las Ferias. El hombre había almorzado y se disponía a seguir su día, cuando fue sorprendido por los ladrones. Las cámaras mostraron que el primero sacó un revólver y lo amenazó, mientras que el otro lo esperó en la motocicleta listo para la huida.

Minutos después, la situación se tornó en una persecución de película por la avenida 68, vía altamente concurrida y que está bajo construcción por las obras de Transmilenio.

La motocicleta en la que iban no estaba en regla, teniendo en cuenta los varios comparendos que superan el millón de pesos.

Adultos mayores murieron tras impacto con volqueta

Si bien la víctima pudo interceptarlos, el accidente fue aparatoso. Lastimosamente, la camioneta impactó también con un carro en el que se movilizaban dos adultos mayores identificados como Santiago Rodríguez y Clara Lucía León Bernal.

Bogotá cerró el 2025 con nueve de once delitos de alto impacto a la baja
RELACIONADO

Bogotá cerró el 2025 con nueve de once delitos de alto impacto a la baja

Ambos murieron, al igual que uno de los ladrones. Por su parte, el otro delincuente fue llevado a un centro médico y tiene estado crítico. Los objetos de valor fueron recuperados.

Recientemente, el Distrito presentó el balance en materia de seguridad en 2025. Tomando como referencia los delitos de alto impacto, hubo considerables reducciones en hurto a personas, a comercio, a residencias, a entidades financieras, a automotores, a motocicletas, homicidios, extorsiones y delitos sexuales.

En cambio, violencia intrafamiliar y lesiones personales se incrementaron. Es decir, nueve de los 11 delitos arrojaron menores cifra que en 2024.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

río Magdalena

Conductor de ambulancia acuática desapareció en el río Magdalena tras chocar con otra lancha: esto se sabe

Bogotá

Revelan más detalles del accidente tras persecución de película en Bogotá donde hubo varios muertos

Elecciones presidenciales 2026

Firmas de Juan Daniel Oviedo, Claudia López y Luís Gilberto Murillo fueron certificadas: otros seis candidatos no lo lograron

Otras Noticias

Luis Díaz

Partidazo para Luis Díaz y Bayern Múnich este fin de semana en Alemania: fecha, hora y TV

Luis Díaz encarará uno de los juegos más importantes de la temporada en la Bundesliga este fin de semana.

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó

Toda la discordia se generó después de que Giovanny Ayala explicó por qué no fue al homenaje realizado en el Movistar Arena.

Dian

DIAN abre vacantes de empleo para este inicio de 2026 con salarios de hasta 12 de millones

China

China y Canadá sellan acuerdo estratégico tras años de tensiones diplomáticas

EPS

¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?