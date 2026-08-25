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Colombia

Falso policía fue sorprendido con un revólver a bordo de un vehículo de alta gama en Bogotá

El hombre, de 55 años, fue detenido durante un procedimiento de registro y control en inmediaciones del CAI Santa Matilde.

Falso policía
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Valentina Bernal

agosto 25 de 2026
11:09 a. m.
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Un hombre de 55 años fue capturado por la Policía en Bogotá luego de ser sorprendido conduciendo un vehículo de alta gama mientras portaba una chaqueta de uso institucional y un arma de fuego.

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El procedimiento se realizó durante labores de registro y control adelantadas por uniformados del CAI Santa Matilde cuando la actitud del sujeto despertó sospechas llevando a los policías a detener el automóvil y verificar quién se encontraba al volante.

¿Qué encontraron dentro del vehículo?

Los uniformados observaron un vehículo de alta gama que circulaba de manera sospechosa, por lo que decidieron abordarlo para realizar el procedimiento de verificación.

Al identificar al conductor, los policías descubrieron que llevaba puesta una chaqueta de uso institucional, pese a que no pertenecía a la institución.

La revisión continuó dentro del automóvil y allí fue encontrado un revólver calibre 32 con munición.

Ante estos hallazgos, el hombre fue detenido y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

¿Usar uniformes institucionales es un delito?

Según la Policía Nacional, el hombre deberá responder inicialmente por los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas de fuego.

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La presencia de una prenda de uso institucional y un arma de fuego dentro del vehículo generó especial atención de los investigadores, quienes ahora buscan establecer qué pretendía hacer el hombre con estos elementos.

¿El hombre tenía antecedentes?

Durante la verificación de sus antecedentes, las autoridades establecieron que el capturado tenía anotaciones por falsedad en documento público e inasistencia alimentaria.

Estos registros hacen parte de la información recopilada por los investigadores, aunque no significan por sí mismos que haya sido condenado por esos hechos.

Finalmente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el revólver, la munición, la chaqueta y los demás elementos que fueron incautados durante el procedimiento.

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